Futura Volley, al via un gennaio intenso: tre sfide cruciali in otto giorni

(foto Loris Marini)

Dopo una breve pausa per ricaricare le energie durante le festività di Capodanno, la Futura Volley si prepara ad affrontare un inizio di 2025 a ritmo serrato. Per le Cocche di coach Alessandro Beltrami, gennaio parte subito con tre partite in otto giorni: domenica 5 gennaio è tempo di derby lombardo – al PalaBorsani di Castellanza, ore 17 – contro Albese, seguito dalla trasferta di Padova il 12 gennaio, con in mezzo la semifinale di Coppa Italia contro la Omag, in programma mercoledì 8 gennaio a San Giovanni in Marignano.

Rebora e compagne sono pronte a riprendere il cammino con la stessa grinta che le ha portate a ottenere undici vittorie di fila e tredici risultati utili consecutivi, conquistando la vetta della classifica con un +3 sull’Itas Trentino.

Alla Soevis Arena, la Tecnoteam Albese arriva determinata dopo la buona prova dell’andata, quando riuscì a strappare un punto a Busto Arsizio. Nonostante l’infortunio di Giorgia Mazzon, le comasche hanno trovato nuovi equilibri grazie all’inserimento della giovane Carola Colombino.

Il clima in casa biancorossa è sereno e positivo, con tutte le giocatrici a disposizione di coach Beltrami per affrontare al meglio questo nuovo ciclo di sfide.

PROGRAMMA 14° TURNO

Domenica 5/1, ore 16: Abruzzo Volley-Itas Trentino, Narconon Melendugno-Esperia Cremona,

ore 17: Imd Concorezzo-Trasporti Bressan Offanengo, Hermaea Olbia-Altafratte Padova,

Futura Volley Giovani-Tecnoteam Albese.

CLASSIFICA

Futura Volley Giovani punti 32; Itas Trentino 29; Narconon Melendugno 24; Esperia Cremona 23; Trasporti Bressan Offanengo 22; Altafratte Padova 20; Hermaea Olbia 19; Tecnoteam Albese 16; Imd Concorezzo 8; Abruzzo Volley 2.