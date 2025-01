Gadda (Iv), “Urgente affrontare la questione sociale. Essere riformisti vuol dire essere coraggiosi nelle proposte”

«Giovani generazioni, Terzo settore e innovazione: questi sono i temi su cui Italia Viva vuole costruire la sua proposta di centro insieme a Matteo Renzi, perché è urgente affrontare con coraggio la questione sociale».

Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, a margine dell’incontro “Next” organizzato a Firenze in occasione del 50° compleanno di Matteo Renzi.

«Essere moderati e riformisti – ha affermato – non significa fare gli educati nei modi. Significa mettersi in gioco con coraggio, rompere gli schemi ed essere coraggiosi nelle proposte perché la questione sociale è troppo urgente per girarci attorno con le parole».