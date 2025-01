Golasecca in lutto: addio a don Oliviero Bruscagin, parroco per oltre vent’anni

Si è spento nella notte del 3 gennaio all’ospedale di Cittiglio don Oliviero Bruscagin, 72 anni, storico sacerdote di Golasecca, dove ha svolto il suo ministero per oltre vent’anni. I funerali si terranno martedì 7 gennaio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Nato nel 1952 a Colturano, in provincia di Milano, don Oliviero fu ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 10 giugno 1978 dal cardinale Giovanni Colombo. Dopo la prima destinazione come coadiutore a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, fu trasferito a Rosate e poi a Tornavento di Lonate Pozzolo.

Fu poi nominato parroco di Golasecca, dove rimase dal 1994 al 2014, diventando una figura di riferimento per il piccolo paese sulla sponda del Ticino. Prestò servizio pastorale anche a Lisanza e a Gallarate prima di ricevere, un mese fa, l’incarico nella comunità di Vergiate con residenza a Sesona.

Per chi volesse portare un saluto a don Oliviero, la sua salma giungerà nella chiesa parrocchiale di Golasecca martedì mattina, 7 gennaio, tra le 10 e le 11. Alle 14,30 verrà recitato il Rosario, seguito dalla celebrazione dei funerali alle 15,30. Il corteo funebre accompagnerà il sacerdote fino al cimitero, dove riposerà nella cappella dei parroci.

La parrocchia, per dare a tutti la possibilità di pregare per don Oliviero, in particolare a chi lavora, celebrerà il Rosario anche alle ore 20,30 della sera precedente il funerale, lunedì 6 gennaio.