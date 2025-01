I cestini di via Sant’Imerio a Varese ricoperti dai rifiuti, «Servono più controlli»

Sacchi, sacchetti e scatoloni pieni di rifiuti traboccano dai cestini di via Sant’Imerio a Varese, rendendo impossibile per i passanti utilizzare i raccoglitori in caso di necessità.

Lo ha segnalato a VareseNews una lettrice, che denuncia situazioni simili in diverse zone del centro città.

«È una vergogna – afferma -. Ci sono persone che portano a spasso i cani e non riescono a gettare i bisogni dei loro animali nei cestini, perché sono pieni di immondizia abbandonata. Ci dovrebbero essere maggiori controlli».