Il 2025 dell’Associazione Mazziniana di Varese: ecco tutto il programma

L’Associazione Mazziniana “Giovanni Bertolè Viale” ha presentato questa mattina il programma di attività 2025, un insieme di eventi che vogliono raccontare vari aspetti del pensiero di Mazzini partendo da tematiche di attualità:

Mercoledì 29 gennaio la Dott.ssa Doriana Giudici terrà, presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese, la conferenza dal titolo “La sfida della Globalizzazione e gli economisti indiani Sen e Yunus”: Mazzini era un visionario – spiega la Dottoressa Giudici – Si impegna per l’Unità d’Italia, d’Europa e quella definitiva, l’Umanità tutta. Partendo da questa visione, il programma non poteva non cominciare proprio parlando di globalizzazione”:

Gli eventi di febbraio si aprono lunedì 10 con la tradizionale cerimonia presso l’Istituto F. Daverio di Varese, in ricordo della Repubblica Romana e della figura di Francesco Daverio. Mercoledì 19 febbraio il Professor Luca Mari, Docente di tecnologia presso l’Università LIUC parlerà di “Intelligenza artificiale: Stato dell’Arte”. la conferenza si era tenuta già l’anno scorso e viene riproposta quest’anno per raccontare lo sviluppo e i passi avanti avvenuti nello sviluppo dell’IA.

Martedì 4 marzo, la Dottoressa Laura Bertolè Viale, Magistrato presso il Tribunale di Milano e l’avvocato Giovanni Beretta, parleranno del Sistema Giudiziario Italiano: “In questo momento la riforma proposta è stata molto contestata – racconta Leonardo Tomassoni, Presidente dell’Associazione Mazziniana di Varese – Durante questo incontro vedremo quali sono i problemi e possibili soluzioni. Approfondire questo tema vuol dire parlare di giustizia, una questione strettamente legata al pensiero mazziniano”.

Si prosegue giovedì 20 marzo in Sala Matrimoni alle ore 18 con il Dottor Damiano Loi, biotecnologo Segretario di AMI Varese, ospite della conferenza “Covid e Biotecnologie: come le sfide all’umanità si trasformano in accelerazioni tecnologiche”.

Domenica 6 Aprile, come da tradizione, si svolgerà la visita guidata al Cimitero Monumentale di Giubiano, alle ore 10. Martedì 15 aprile, il Professor Giuseppe Armocida, ordinario di Storia della Medicina all’Università dell’Insubria, terrà la conferenza “La legge Bassaglia a 47 anni dall’entrata in vigore”: “Una legge che fu un vero e proprio traguardo – prosegue Tomassoni – Ha affrontato il problema dei manicomi, nei quali i pazienti erano trattati in maniera disumana, tra abusi e torture, stabilendo che alle famiglie che necessitavano aiuto per un parente malato fosse dato il sostegno delle strutture pubbliche che, purtroppo, non funzionano come dovrebbero”.

Venerdì 9 Maggio sempre presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese alle ore 18 avrà luogo la conferenza “L’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri: una nuova forma di governo nella cornice del diritto pubblico comparato”, tenuta dal professor Giorgio Grasso, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università dell’Insubria.

Lunedì 26 maggio, il Professor Giulio Facchetti, ordinario di Linguistica Generale e Glottologia all’Università dell’Insubria, presenterà alcune riflessioni sul paesaggio linguistico e culturale dell’Europa: “Mazzini sognava gli Stati Uniti d’Europa, ma una delle divisioni più grandi è proprio quella linguistica”.

“Privacy, diritto all’oblio e trasparenza”, questo il titolo della conferenza della Professoressa Paola Biavaschi, ordinaria di Diritto Romano e Fondamenti di Diritto Europeo all’Università dell’Insubria che si terrà lunedì 9 giugno presso la Sala Matrimoni alle ore 18.

Domenica 15 giugno è in programma una visita guidata a Torino, che toccherà il Museo del Risorgimento e la Basilica di Superga.

Le attività riprendono dopo la pausa estiva a settembre, domenica 21, con la cerimonia in ricordo della Breccia di Porta Pia, presso la Sala Montanari alle ore 10. Sarà ospite il Professor Giuseppe Nigro.

Il Professor Gianmarco Gaspari terrà, lunedì 6 ottobre presso la sala Matrimoni alle ore 18, la conferenza “Carducci poeta risorgimentale?”, mentre mercoledì 29 la Professoressa Francesca Nicodemi, Storica dell’Arte, parlerà del Cimitero di Viggiù, tra Storia e leggende.

Giovedì 6 novembre, il Professor Carlo brusa, ordinario di Geografia all’Università degli Studi di Vercelli, sarà ospite in Sala Matrimoni alle 18 per parlare dei Picaprea: scalpellini che provenivano dalle zone di Viggiù, Clivio, Marchirolo e che andavano a rompere la pietra affinché potesse essere utilizzata per l’edilizia o motivi artistici.

Giovedì 20 in Sala del Risorgimento presso Villa Mirabello, alle 16, il Professor Robertino Ghiringhelli parlerà del “concetto di povertà”.

Gran finale a dicembre con due interessanti appuntamenti: giovedì 4, “La vita di Luigi Borghi, industriale mazziniano”, una conferenza tenuta dalla Professoressa Renata Castelli, storica dell’arte e di Archeologia Industriale, presso Sala del Risorgimento di Villa Mirabello, alle 16; venerdì 12 il Professor Antonio Ferrari, docente di Letteratura Italiana al Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese, racconterà “Italo Calvino saggista e romanziere”, sempre presso la sala del Risorgimento alle ore 16.

“E’ un programma ricco di eventi che abbraccia tutto un anno – conclude Tomassoni – Una variegata esposizione dal punto di vista culturale che abbiamo voluto legare all’attualità, senza allontanarci dal pensiero mazziniano”.