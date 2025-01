Il Padel Club Varese vince la Winter Cup provinciale e punta alle regionali

La squadra del Padel Club Varese si è imposta nella fase provinciale della Winter Cup, competizione federale (la FITP comprende sia il tennis sia il padel) che ha visto sfidarsi i migliori interpreti di questa disciplina sul territorio dei Sette Laghi.

La formazione varesina composta da Edo Papa, Carlo Adamoli, Luca Marchisi, Marco Albanese, Marcello Passoni e Pol Solé Quilez, ha sbaragliato la concorrenza e ora si sta preparando alla seconda “tappa” del proprio cammino nella competizione, la fase regionale. Grande importanza ha rivestito senza dubbio capitan Quilez: il giocatore nato a Barcellona è ormai un varesino d’adozione e un punto di riferimento sul territorio vista la sua attività di maestro certificato.

Come accennato, il Padel Club Varese è ora proiettato verso la sfida a carattere regionale: il prossimo 16 febbraio Quilez e compagni affronteranno le migliori formazioni provenienti da tutta la Lombardia per contendersi il titolo. Un’altra occasione per dimostrare il livello raggiunto dal club che ha sede a Lozza.

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di eventi legati al padel a Varese: tra le altre cose sarà organizzato un circuito in sei tappe – il P Padel Tour – curato dallo stesso maestro Pol Solé Quiliez e dall’agenzia Yop. La tappa test del 30 novembre scorso, ha registrato numeri da record: ben 108 giocatori si sono sfidati in una due giorni di puro divertimento e competizione. Un assaggio di quello che sarà un appuntamento fisso per gli amanti del padel, con eventi che coinvolgeranno l’intera provincia.