Il Rotary Club Ticino vicino ai bambini del Progetto Pollicino di Busto Arsizio

Il Rotary Club Ticino, sempre attento e pronto a soddisfare le necessità dei più piccoli e indifesi ovvero i bambini, ha deciso di devolvere il ricavato della Lotteria Natalizia a Progetto Pollicino per supportare “la Casa dei Piccoli”. Progetto Pollicino è una Cooperativa Sociale Onlus con sede a Busto Arsizio che con “La casa dei Piccoli” ha creato una struttura residenziale che ospita bambini che, nonostante la loro piccola età, vivono una situazione di disagio a causa di problematiche legate al nucleo familiare di origine.

“Questa somma è il frutto della generosità dei nostri soci e della comunità che ha partecipato alla raccolta fondi durante il periodo natalizio. L’importo sarà utilizzato per sostenere le attività educative e di supporto psicologico, nonché per migliorare le condizioni di vita dei bambini che vivono in questa struttura. Siamo felici di poter contribuire, con il nostro impegno e la nostra solidarietà, al benessere e alla crescita di questi bambini, con l’auspicio che la nostra piccola azione possa fare una grande differenza nella loro vita”. Queste le parole del presidente del Rotary Club Ticino Olimpia Mariotti durante l’incontro del 16 gennaio 2025 nella sede di Progetto Pollicino.