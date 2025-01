Il Varesotto al centro di un 2024 tra caldo estremo e piogge record, il report di Arpa

Il 2024 si conferma uno degli anni più estremi per il clima in Lombardia, con temperature elevate e precipitazioni abbondanti. Secondo l’analisi di ARPA Lombardia, la provincia di Varese è stata particolarmente colpita da fenomeni meteorologici intensi, tra cui l’evento temporalesco del luglio scorso che ha portato a una vera e propria emergenza idrica.

Dal 6 all’8 luglio, infatti, in poche ore si sono registrati accumuli di pioggia straordinari: 170 mm nella sola giornata del 7 luglio e oltre 200 mm complessivi durante l’intero evento. Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti e disagi in più punti della provincia, confermando un trend di precipitazioni sopra la media regionale.

In generale, il 2024 ha registrato un’anomalia del +47% nelle piogge rispetto alla media del periodo 1991-2020. Le precipitazioni si sono concentrate soprattutto tra la fine dell’inverno e la primavera, con i bacini idrici che a marzo hanno raggiunto livelli massimi dal 2006. Anche le nevicate sulle Alpi sono state eccezionali, con accumuli superiori ai 4 metri in alcune zone.

Sul fronte delle temperature, il 2024 si posiziona al terzo posto tra gli anni più caldi dal 1991. Ad agosto, mese simbolo dell’ondata di calore, le stazioni meteorologiche hanno registrato valori tra i 37 °C e i 39 °C in pianura. Anche Varese ha vissuto giornate roventi, con temperature record durante la seconda settimana del mese.

Nonostante un lieve calo rispetto al 2023, la tendenza al riscaldamento resta evidente: dal 1991, la temperatura media annua in Lombardia è aumentata di circa +0,8 °C ogni dieci anni. Gli eventi estremi registrati a Varese e in tutta la regione nel 2024 sono un ulteriore segnale del cambiamento climatico in atto.