In autostrada A8 e sulla tangenziale di Varese chiusure notturne per lavori sulla segnaletica

Per consentire interventi di sostituzione della segnaletica verticale, sono previste chiusure notturne in A80 e sulla Tangenziale di Varese.

Dalle 21 di martedì 7 gennaio fino alle 5 di mercoledì 8 gennaio, lo svincolo di Castellanza, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e verso Varese. I viaggiatori diretti a Milano potranno utilizzare lo svincolo di Legnano, mentre chi è diretto a Varese potrà entrare dall’accesso di Busto Arsizio.

Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio, dalle 21 alle 5, verrà chiuso il ramo di immissione dalla Tangenziale di Varese A60 verso la A8 in direzione Milano, per chi proviene dal valico del Gaggiolo. In questo caso, l’alternativa per i conducenti sarà l’ingresso in autostrada dallo svincolo di Castronno. Anche sulla strada SC5 Varese-Gazzada sono previste chiusure: per chi arriva da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 sarà chiuso sia verso Milano sia verso Varese. Per chi viaggia verso Milano, l’accesso consigliato è sempre Castronno, mentre per chi è diretto a Varese sarà possibile proseguire sulla tangenziale e utilizzare l’uscita SP57 Gazzada/Morazzone per poi reimmettersi sulla A8 attraverso la rotatoria.

Nella stessa notte sarà inoltre chiuso lo svincolo di Solbiate Arno per chi proviene da Varese. In questo caso, gli automobilisti potranno uscire a Castronno al chilometro 40+100.

Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio, dalle 21 alle 5, sono previste chiusure alternate. Lo svincolo di Cavaria, in entrata sia verso Milano sia verso Varese, rimarrà inaccessibile. Per raggiungere Milano, si consiglia di utilizzare l’ingresso di Gallarate, mentre per chi è diretto a Varese è possibile accedere da Solbiate Arno. Per chi percorre la diramazione Gallarate-Gattico, l’ingresso più comodo è quello di Besnate. Durante la stessa notte sarà chiuso anche lo svincolo di Solbiate Arno in entrambe le direzioni: per dirigersi verso Milano o verso la diramazione Gallarate-Gattico si può utilizzare l’ingresso di Cavaria, mentre per Varese rimane disponibile l’accesso di Castronno.