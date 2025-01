Incendio a Cadegliano Viconago, tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

Alle ore 20 di oggi, martedì 21 gennaio, i Vigili del Fuoco di Luino sono intervenuti nel comune di Cadegliano Viconago, in via Selva, per domare un incendio che ha interessato una legnaia situata accanto a un’abitazione.

Le fiamme, alimentate dal materiale presente nella struttura, avrebbero potuto facilmente propagarsi all’edificio residenziale, ma grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento dei vigili del fuoco, il rischio è stato evitato.

Il tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere l’incendio alla sola legnaia, impedendo così che il fuoco si estendesse alla parte abitativa, salvaguardando la sicurezza dei residenti. Fortunatamente, non si registrano feriti né tra i civili né tra i vigili del fuoco intervenuti.

L’incendio, che inizialmente ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, è stato domato in tempi brevi, limitando i danni materiali e scongiurando situazioni di maggiore pericolo.