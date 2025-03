A Cadegliano Viconago iniziano gli incontri di arteterapia integrata per il benessere delle donne

Il Consultorio Familiare di Cadegliano Viconago avvia un ciclo di incontri di arteterapia integrata, in collaborazione con il progetto Me-te, il Centro per la famiglia in evoluzione. Un’opportunità gratuita rivolta a tutte le donne, per esplorare diverse fasi della vita femminile attraverso l’arte e l’espressione creativa. Il progetto è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia” di Regione Lombardia, con il supporto di ATS Insubria.

Il progetto si propone come un servizio capillare per rispondere ai bisogni delle famiglie e promuovere il benessere psicofisico nei territori di Cittiglio e Luino. Tra le molteplici attività offerte, il Consultorio avvia ora un ciclo di incontri di arteterapia integrata rivolti a donne di tutte le età, come parte di un’iniziativa volta a creare uno spazio di accoglienza e condivisione.

I laboratori si terranno nel mese di aprile e maggio e saranno condotti da un’arteterapeuta e da una psicologa. L’obiettivo è esplorare le diverse fasi della vita femminile – dalla fanciulla alla donna anziana – attraverso il potere terapeutico dell’arte, utilizzando pittura, collage, scultura, movimento espressivo, voce e suono. Ogni incontro prevede un momento di accoglienza, un’esperienza sensoriale o narrativa, seguito da una sessione di creazione e un momento finale di condivisione.

Questi incontri si inseriscono nel più ampio obiettivo di offrire attività che favoriscano l’incontro e la socializzazione tra le partecipanti, promuovendo la creazione di legami e l’uscita da situazioni di solitudine e isolamento. Inoltre, si vuole diffondere una cultura del prendersi cura di sé, proponendo stili di vita sani e sostenendo il benessere psicologico delle donne.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia” promossa e finanziata da Regione Lombardia (DGR 1507/2023) in collaborazione con ATS Insubria, e prevede un percorso gratuito di 4 incontri presso il Consultorio Familiare di Cadegliano Viconago, in via Carlo Tremolada. Gli appuntamenti si terranno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il Consultorio Familiare al numero 0332 1892393 o via mail all’indirizzo: consultoriodellevalli@gmail.com. Un’opportunità preziosa per tutte le donne del territorio, un’occasione per prendersi cura di sé in un contesto accogliente e stimolante.