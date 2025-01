Incendio in un box a Villa Cortese: le fiamme domate grazie alla schiuma estinguente

Questa mattina, intorno alle 10:35, un incendio è divampato in un box di un’abitazione in via Buonarroti a Villa Cortese. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Busto-Gallarate in supporto ai colleghi del Comando di Milano.

Grazie alla tempestività dell’intervento e all’uso di schiume estinguenti specifiche, le fiamme sono state circoscritte rapidamente, evitando che si propagassero alla vicina abitazione. L’operazione ha scongiurato danni più gravi e garantito la sicurezza dell’area.

Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento, ma non si segnalano feriti. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.