Intelligenza artificiale VS Mente umana, la Gioeübia di Solbiate Olona attuale e provocatoria

Una sola frase, ripetuta con stupore più e più volte da chiunque ieri sera arrivasse nei pressi dell’area feste di via San Vito. «È ancora più bella di quella dello scorso anno!».

Galleria fotografica L’imponente Gioeübia 2025 di Solbiate Olona 4 di 20

Tutti gli occhi, di grandi e bambini, erano rivolti all’insù, verso la Gioeübia di questo 2025, che come ogni anno è stata data alle fiamme l’ultimo giovedì di gennaio.

«Come da tradizione e con qualsiasi condizione meteo» aveva commentato con un sorriso Alessia Lazzaretti, instancabile presidente di Pro loco Solbiate, mentre a inizio serata girava come una trottola per controllare che tutto fosse a posto per l’evento.

Ma la macchina organizzativa è ormai perfettamente collaudata e i volontari dell’associazione si sono occupati della cena, con salamelle, patatine, hot dog e soprattutto 21 kg di risotto con la luganega in cottura, gustato dalle centinaia di persone accorse per il falò e mangiare in compagnia.

«Dire semplicemente “Grazie” a questi volontari è davvero troppo poco: ciò che fanno per la nostra comunità é veramente importante» ha riassunto con un sorriso il sindaco Lucio Ghioldi, presente alla serata come tanti suoi concittadini.

Ma, dunque, qual era il tema scelto dai Mastrartisti, la compagine creativa della Pro loco, per quest’anno? L’imponente costruzione – iniziata a costruire già a fine settembre – presentava due immense figure, un robot – simbolo dell’intelligenza artificiale – con accanto la “vecchia Gioeübia” associata alla mente umana, intenta a sorseggiare un thé, che forte della sua saggezza, richiama tutti all’uso del cervello. Il tutto, all’interno di una cornice teatrale che richiamava i Muppets.

Chi ha lavorato alla realizzazione dell’opera ha pensato proprio a tutto, anche ad un fumogeno arancione che usciva dalla tazza, a rappresentare il fumante thé. Come sempre, alla base dell’opera, uno sguardo attento sull’attualità e i temi più scottanti che infiammano la discussione pubblica.

Un gruppo coeso, pronto a darsi da fare per mesi, con la sola piccola – grande – ricompensa di un “Grazie, che bel lavoro!”. Quest’anno anche con l’entusiasmo di due new entry: Daniel e Davide, che promettono Gioeübie sempre più imponenti. Al loro fianco Protezione civile e Polizia locale pronti a garantire la sicurezza di ciascuno dei presenti.

La serata della Gioeübia a Solbiate Olona è andata così, con un pensiero affettuoso agli amici di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate, intenti ad accendere il fuoco sui loro bei fantocci, e con la soddisfazione di aver regalato una serata speciale a tutto il paese. Può una tradizione contadina antica – il fuoco propiziatorio contro il rigido inverno, come un augurio per i mesi a venire – piacere ancora oggi?

Si, e tanto. E continuerà a conquistare le nuove generazioni, intasando per una sera le loro stories sui social di fiamme e desideri da bruciare nel fuoco.

Al prossimo anno, per la Gioeübia 2026.