“Spirito Allegro” chiude la rassegna SolbiaTeatro 2025

Sarà la compagnia Fuori dalle Quinte, organizzatrice della rassegna, a chiudere in bellezza la tredicesima edizione di SolbiaTeatro. L’appuntamento è per sabato 12 aprile 2025 alle ore 21.00 presso il Centro Socio-Culturale di via dei Patrioti 31.

In scena andrà “Spirito Allegro”, brillante commedia del celebre autore britannico Noël Coward, qui proposta in un adattamento e regia di Francesco Forgillo. Uno spettacolo ironico e fuori dagli schemi, tra equivoci soprannaturali, spiriti burloni e divertenti colpi di scena.

Il cast vede la partecipazione di Samantha Belluschi, Annalisa Berra, Marina Berta, Stefano Carlin, Luciano Quaglia, Mara Rizzi e Ornella Sestito, con il supporto tecnico di Morris Biagi.

L’opera, che mescola comicità e mistero, ruota attorno a una seduta spiritica finita male e alle conseguenze esilaranti che stravolgono la vita di uno scrittore e delle sue (due) mogli…

Biglietti: intero 10 €, ridotto 7 €

Prenotazioni e info: info@fuoridallequinte.it

Un finale in allegria per una rassegna che, anche quest’anno, ha portato a Solbiate Olona il meglio del teatro amatoriale.

