I guadagni della Pro loco diventano uno scivolo per i bambini

C’è qualcosa di più di un panino con la salamella o di un fumante risotto.

Un qualcosa di più profondo e duraturo di una serata organizzata per ballare, divertirsi o ricordare le tradizioni che furono.

E’ lo sguardo deciso e consapevole di chi crede in ciò che fa e che, oltre a voler regalare momenti di unione e spensieratezza, pensa ad arricchire la propria comunità con la bellezza.

Grazie a Pro loco Solbiate, la bellezza si è trasformata nelle risate dei bambini. Attraverso i guadagni delle diverse manifestazioni organizzate in paese, infatti, nelle scorse settimane i volontari hanno acquistato uno scivolo per i bambini della scuola dell’Infanzia.

Un gesto piccolo, una spesa forse non altissima, ma ogni euro guadagnato ha contribuito ad un progetto importante: i volontari dell’associazione solbiatese hanno deciso di utilizzare quella somma di denaro proprio per i giochi dei più piccoli.

«Grazie agli introiti delle feste, nelle prossime settimane abbiamo in programma altri acquisti da destinare alla nostra comunità – spiega la presidente Alessia Lazzaretti con un sorriso – ma abbiamo voluto iniziare coccolando i bambini».

Un momento di lavoro di Pro loco Solbiate Olona durante una recente manifestazione

Al momento della consegna, i piccoli alunni dell’asilo si sono messi in posa per una foto, poi hanno iniziato a scivolare sul nuovo gioco: momenti che resteranno fra i ricordi più belli della Pro loco.