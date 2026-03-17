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Busto Arsizio/Altomilanese

I guadagni della Pro loco diventano uno scivolo per i bambini

Con i guadagni delle manifestazioni organizzate in paese, i volontari di Pro loco Solbiate hanno donato uno scivolo ai bambini della scuola dell’Infanzia

Pro loco solbiate scivolo

C’è qualcosa di più di un panino con la salamella o di un fumante risotto.
Un qualcosa di più profondo e duraturo di una serata organizzata per ballare, divertirsi o ricordare le tradizioni che furono.

E’ lo sguardo deciso e consapevole di chi crede in ciò che fa e che, oltre a voler regalare momenti di unione e spensieratezza, pensa ad arricchire la propria comunità con la bellezza.

Grazie a Pro loco Solbiate, la bellezza si è trasformata nelle risate dei bambini. Attraverso i guadagni delle diverse manifestazioni organizzate in paese, infatti, nelle scorse settimane i volontari hanno acquistato uno scivolo per i bambini della scuola dell’Infanzia.

Scivolo bambini

Un gesto piccolo, una spesa forse non altissima, ma ogni euro guadagnato ha contribuito ad un progetto importante: i volontari dell’associazione solbiatese hanno deciso di utilizzare quella somma di denaro proprio per i giochi dei più piccoli.

«Grazie agli introiti delle feste, nelle prossime settimane abbiamo in programma altri acquisti da destinare alla nostra comunità – spiega la presidente Alessia Lazzaretti con un sorriso – ma abbiamo voluto iniziare coccolando i bambini».

Gioeübia 2025 Solbiate Olona
Un momento di lavoro di Pro loco Solbiate Olona durante una recente manifestazione

Al momento della consegna, i piccoli alunni dell’asilo si sono messi in posa per una foto, poi hanno iniziato a scivolare sul nuovo gioco: momenti che resteranno fra i ricordi più belli della Pro loco.

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Santina Buscemi
santina.buscemi@gmail.com

Amo raccontar dei paesini, dove la differenza la fanno le persone comuni che si impegnano in piccole associazioni. È di loro che scrivo..e mi emoziono sempre un po'. Anche questo è VareseNews.

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Pubblicato il 17 Marzo 2026
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