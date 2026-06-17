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Busto Arsizio/Altomilanese

La pizzata di classe? La offre la Pro loco

In occasione della fine dell'anno scolastico a Solbiate Olona sarà la Pro loco a offrire la pizzata di classe per le scuole primarie. Con i proventi di feste ed eventi, i volontari hanno deciso di aiutare le famiglie, occupandosi delle spese per la cena finale

Bambini pizzeria AI

La pizzata di fine anno costituisce da sempre un appuntamento sacrosanto per gli studenti. L’occasione di festeggiare la fine della scuola, trascorrendo una serata di spensieratezza con i compagni di classe.

A giugno, quando il calendario attende solo l’ufficialità per sancire l’inizio dell’estate, ristoranti e pizzerie traboccano di intere scolaresche allegre.

A Solbiate Olona i momenti di ritrovo saranno quest’anno offerti dalla Pro loco, che ha deciso di destinare parte dei proventi di feste ed eventi in piccoli – ma preziosi – progetti per la comunità.

Dopo aver regalato uno scivolo alla scuola dell’Infanzia, una somma di denaro permetterà a decine di famiglie di risparmiare sulla spesa per le cene dei saluti.

Pro loco solbiate scivolo

«Abbiamo cercato di investire in più “attività” di diverso tipo per aiutare le scuole (partendo dalla scuola materna con lo scivolo) e le famiglie – racconta la presidente Alessia LazzarettiSi tratta di piccoli gesti, ma che speriamo possano aiutare concretamente la nostra comunità. Sono primi passi, ma auspichiamo siano solo l’inizio di tanti momenti ricchi di colore».

E di colori l’associazione ha perfino riempito l’area feste di via San Vito, occupandosi lo scorso maggio della tinteggiatura a nuovo di pareti e muri.

Area feste Solbiate Olona
Area feste Solbiate Olona

Reciprocità: è forse questa la parola che meglio descrive quanto sta avvenendo a Solbiate Olona, dove il volontariato mette in circolo cura e attenzione per i bisogni della collettività. Una pizza in meno da pagare non andrà certamente a sanare i bilanci familiari, ma è una carezza a chi quei soldi li avrebbe forse tirati fuori a fatica, e un abbraccio, comunque, a tutti i bambini.

Il mezzo migliore per ringraziare l’associazione è dunque quello di partecipare agli eventi e valorizzare – con gratitudine e consapevolezza – l’impegno di chi investe tempo e risorse per gli altri.

Girinvalle 2025 pro loco valle Olona

Una bella lezione di altruismo anche per tutti quei ragazzi che ordineranno pizza e coca cola e, fra qualche annetto, magari sceglieranno di unirsi al gruppo di volontari della Pro loco.

(immagine di copertina creata con AI)

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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