Intossicati a Verbania, il ristorante: “Le indagini non hanno evidenziato correlazioni con le nostre procedure operative”

Con una nota inviata in mattinata il ristorante di Verbania che ha ospitato la festa di San Sebastiano durante la quale alcune persone, tra personale della polizia locale e sindaci, hanno accusato un malessere intestinale ha espresso alcune precisazioni:

«In merito all’accaduto – scrive lo staff – durante il pranzo organizzato per la Polizia Locale in occasione della festa di San Sebastiano, il ristorante desidera esprimere il proprio più profondo dispiacere per il disagio vissuto dagli agenti e dai loro ospiti. Riteniamo fondamentale sottolineare che la nostra struttura è sempre stata e continua ad essere fortemente impegnata nel garantire un servizio di qualità, grazie alla professionalità e alla dedizione del nostro staff. A seguito dell’accaduto, abbiamo collaborato pienamente con le autorità competenti, in particolare con i NAS, al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda. Le indagini sin qui svolte non hanno evidenziato alcuna correlazione tra l’episodio e le procedure operative del nostro ristorante. Abbiamo, immediatamente chiesto al nostro fornitore la verifica della qualità di tutte le materie prime utilizzate durante il pranzo in questione. Il fornitore, dimostrando la professionalità di sempre, ha avviato con solerzia una procedura di verifica interna ancora in itinere. Vorremmo però precisare che i farmaci dei quali la stampa ha dato notizia, altro non sono che integratori alimentari naturali in compresse per la regolarizzazione del transito intestinale. Se delle responsabilità ci sono state, ci impegniamo ad assumercele».