La capolista torna a vincere: Saronno sconfitto da Legnano Basket (68-101)

Robur Saronno – Legnano Basket 68-101 (13-26; 31-61; 55-80)

Saronno: Giulietti 16 punti; Maspero 15; Negri 10; Pellegrini 7; Nasini 6; De Capitani 6; Beretta 4; Quinti 2 e Tresso 2

Legnano: Raivio 27 punti; Mastroianni 16; Scali 12; Sodero 11; Fernandez 10; Agostini 10; capitan Quarisa 9; Oboe 5; Lavelli 1

Legnano Basket, dopo due turni poco favorevoli, torna a vincere. Due punti importanti per mantenersi solitario in vetta alla classifica. I Knights hanno sconfitto questa sera, mercoledì 29 gennaio, Saronno sul parquet della Soevis Arena di Castellanza. L’impianto, infatti, è anche il campo di gioco ufficiale della Robur e così, la trasferta per il derby del basso Varesotto, in realtà è stata una gara casalinga per entrambe le squadre. «Siamo stati bravissimi ad esser concentrati fin dal primo minuto – afferma il gm Maurizio Basilico -. Esser riusciti a contenere Saronno è stata una bella sfida anche perchè nelle ultime cinque partite la Robur aveva realizzato più di 400 punti. Abbiamo subito preso un importante vantaggio, dimostrando tutto il nostro potenziale. Le percentuali in attacco sono state, inoltre, favolose. Insomma ci serviva questa vittoria. È un campionato difficile che si gioca ogni tre giorni. Difficile recuperare subito le forze. Dobbiamo imparare a mantenere sempre alta la concentrazione. Domenica si tornerà in casa per affrontare Imola: non possiamo sbagliare».

LA SFIDA

Legnano sempre avanti nel primo quarto terminato 13-26. Saronno per cinque minuti si è tenuto a distanza ravvicinata, poi i Knights hanno accelerato sensibilmente. Il secondo quarto (31-61) ha visto il rientro in campo di Gallizzi rimasto out dalla partita contro Lumezzane per un infortunio alla caviglia. Legnano ha proseguito la sua corsa indisturbata contro un Saronno davvero sotto tono. I Knights hanno chiuso il quarto a +30. Legnano sempre avanti anche nel terzo quarto (55-80) anche se Saronno ha cercato in tutti i modi di accorciare le distanze. Ultimo quarto senza storia e Legnano festeggia il ritorno al successo.