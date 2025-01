La Eurotek Uyba si rinforza: presa Alexandra Lazic

Mossa in parte inattesa sul mercato da parte della UYBA Volley Busto Arsizio: la società del presidente Giuseppe Pirola ha ingaggiato sino al termine della stagione la schiacciatrice svedese Alexandra Lazic, 30 anni, che aveva iniziato la stagione a Cuneo.

Lazic va di fatto a occupare il posto che fino a poco tempo fa era di Ana Karina Olaya e a completare un reparto che solitamente si affida sulla svizzera Laura Künzler e sulla bomber biancorossa Rebecca Piva oltre che, saltuariamente, su Giorgia Frosini.

La nuova Farfalla – vestirà la maglia con il numero 18 – è un innesto significativo: alta 1,86 e giocatrice esperta (ha vinto diversi trofei tra Svizzera e Francia), conosce già il campionato italiano (prima di Cuneo era a Perugia e Firenze) e può ricoprire il ruolo di terza schiacciatrice, pronta a subentrare alle due titolari. Con il suo arrivo, inoltre, la società bustocca conferma la volontà di prolungare una stagione fino a qui molto interessante, provando a raggiungere i playoff.

Vincitrice con la Svezia della edizione 2024 della European Golden League, Lazic spiega: «Sono felice di poter continuare la stagione alla UYBA, una squadra che fin qui ha fatto un campionato incredibile. Il mio obiettivo è riuscire ad entrare presto nei meccanismi del gruppo e cercare di aiutare il team a proseguire nel suo percorso. Cercherò di portare la mia esperienza e la mia energia. In Italia mi trovo benissimo, c’è il campionato più bello del mondo, la vita è bella e sto migliorando anche il mio italiano per cui tutto si sta facendo più semplice per me».

La giocatrice svedese si unirà alle compagne in tempo per preparare la trasferta di Pinerolo di domenica 19 gennaio, e non è impossibile che possa già scendere in campo per dare una mano alla formazione di Barbolini.