La Festa della Schiranna si rinnova, in cucina anche sindaci e politici

La Festa della Schiranna si prepara a una nuova stagione estiva con un’importante novità: il rinnovo dell’esecutivo, avvenuto il 29 gennaio, con l’obiettivo di dare nuovo slancio alla manifestazione e rinnovarne la formula.

Da anni, la Festa della Schiranna rappresenta un appuntamento imperdibile per Varese e dintorni, unendo politica, cucina e musica nei fine settimana estivi. Meno noto è il suo assetto organizzativo: la festa è infatti un circolo tematico del Partito Democratico, composto da diversi circoli territoriali della zona, che forniscono il grosso della squadra di volontari. Come ogni circolo, anche quello della Schiranna ha un proprio coordinatore e un esecutivo, che ora è stato rinnovato con un voto dell’Assemblea di circolo.

Il nuovo esecutivo della Festa della Schiranna è così composto: Valerio Langè, coordinatore, Cinzia Parola, tesoriera, Carlo Bianchi, Daniele Di Biaggio, Pierluigi Lucchina, Marina Malinverni, Stefania Pavesi.

Il nuovo direttivo intende proporre una festa rinnovata, con modifiche significative all’offerta gastronomica, un ampliamento delle proposte culturali, in particolare musicali, e una definizione più ricca del calendario politico.

“In concreto, vogliamo rinnovare il menù mantenendo i grandi classici che da sempre caratterizzano la Schiranna, aggiungendo alcune novità”, afferma il direttivo. Una delle principali idee in cantiere è quella di coinvolgere in cucina esponenti istituzionali e politici del PD, proponendo piatti speciali come “la polenta del sindaco” o “le lasagne della segretaria”.

Anche gli spazi della Festa saranno riorganizzati per favorire una maggiore integrazione tra il ristorante, la balera, il bar e la libreria, con l’obiettivo di rendere l’evento ancora più coinvolgente e aperto a nuove forme di intrattenimento.

Sul fronte politico, il 2025 segna l’80esimo anniversario della Liberazione, una ricorrenza che la Festa intende celebrare con dibattiti e approfondimenti, coinvolgendo non solo esponenti del PD, ma anche di altri partiti, per un confronto aperto e costruttivo.

La Festa della Schiranna è da tempo un punto di riferimento per l’estate varesotta, capace di aggregare agli stessi tavoli persone di ogni età, condizione ed estrazione, grazie anche all’impegno di volontarie e volontari di diversa provenienza. “La capacità di aggregazione è il punto di forza della Festa e il nuovo esecutivo intende continuare lungo questa strada, tenendo assieme politica, cucina e musica”, dichiara il nuovo coordinatore Valerio Langè.

A breve saranno comunicate le date ufficiali di apertura e degli eventi principali. Anche se per ora i tendoni della Schiranna sembrano ancora silenziosi, dietro le quinte la macchina organizzativa è già in moto per regalare un’altra estate ricca di incontri, sapori e musica.