La Giornata della Meraviglia di Marco Rodari conquista i comuni italiani: “Insieme per promuovere la pace”

ANCI, l’associazione dei comuni italiani, “si impegna a portare speranza ai bambini che ancora oggi vivono momenti tragici”. Per mantenere l’impegno ha stretto un patto, meglio sottoscritto un protocollo, con chi da decenni è impegnato direttamente nelle zone di guerra per “far sorridere il cielo”.

Questa mattina Marco Rodari, in arte Claun Pimpa ha firmato il documento insieme al Presidente del consiglio nazionale di Anci Marco Fioravanti che ha citato la parola chiave del Giubileo che è speranza.

«Oggi – ha sottolineato Rodari – è per noi una giornata importante perché grazie a questa intesa la nostra attività, che si pone l’obiettivo di ricordare l’importanza della “meraviglia” soprattutto per i bimbi che stanno in guerra, sarà ancora più visibile su tutto il territorio nazionale».

L’Associazione “Per far sorridere il cielo – Claun il Pimpa – Odv” organizza ogni seconda domenica del mese di ottobre a Giornata della Meraviglia e coinvolge più di 500 associazioni italiane ed estere che condividono il medesimo obiettivo. Oltre 100.000 bambini sono coinvolti in attività di sensibilizzazione sulla realtà dei bambini colpiti dalla guerra, celebrando il potere della meraviglia e della curiosità nella crescita individuale.

Partendo da uno degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (AGENDA 2030) dedicato alla promozione di società pacifiche ed inclusive e premesso che senza pace non c’è sviluppo e miglioramento, il protocollo ha appunto, l’obiettivo di garantire in modo stabile un confronto tra le associazioni e intraprendere, insieme, azioni di informazione e di sensibilizzazione che coinvolgano i cittadini per la diffusione della cultura della pace e della solidarietà.