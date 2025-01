La prof va via, i genitori della Don Milani di Vergiate ringraziano: “Non la dimenticheremo mai”

Gentile Direttore di Varese News,

voglia pubblicare i ringraziamenti dei genitori e degli alunni della 2D, scuola “Don Milani” di Vergiate che hanno cercato in tutti i modi di tenersi la propria insegnante non di ruolo, ma con molti anni d’esperienza, fino alla fine delle medie ed invece con le lacrime agli occhi hanno dovuto salutare con l’amaro in bocca. Ci sono insegnanti che lasciano un segno indelebile nel cuore e nelle menti degli studenti e dei loro genitori. La professoressa Giuliano Rossella è stata più che un’insegnante per i nostri ragazzi e va ringraziata per l’ottimo lavoro svolto. Coloro che si mettono seduti dietro una cattedra non solo si fanno portatori solo del sapere, ma incoraggiano, spronano e invogliano anche gli studenti più pigri a fare del proprio meglio. Ed è quello che ha saputo fare quest’insegnante. Non la dimenticheremo mai. Grazie di cuore Professoressa Giuliano.

I genitori della 2D Scuola Don Milani di Vergiate