La Varesina anticipa con il Fanfulla, la Castellanzese domenica attende il Vigasio

In questo fine settimana sono in programma le partite della ventiquattresima giornata del Girone B di Serie D. Molte gare di questo turno sono state anticipate in vista dell’imminente turno infrasettimanale di mercoledì 29 gennaio. La Varesina sabato alle 14.30 va a giocare a Lodi contro il Fanfulla. Invece, la Castellanzese scende in campo domenica, sempre alle 14.30, e attende tra le mura amiche il Vigasio.

FANFULLA – VARESINA

Le Fenici cercano ancora una volta il rilancio in campionato, ma per farlo sarà necessario espugnare lo stadio “Dossenina” di Lodi. Di fronte i rossoblù si troveranno il Fanfulla formazione allenata da mister Giuliano Gentilini, il quale è alla guida del Guerriero da quattro partite subentrato a Matteo Serafini esonerato dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Club Milano. I lodigiani vogliono provare a risalire la china per sperare nella salvezza diretta e con il nuovo tecnico hanno raccolto quattro punti, arrivando a quota 20 punti al diciottesimo posto. Dal canto suo la squadra di Marco Spilli sabato dovrà assolutamente tornare a Venegono con tre punti in saccoccia, perché servirebbero tanto per la classifica, ma soprattutto per scacciare i fantasmi e le scorie derivanti dal momento complicato. Una vittoria inoltre permetterebbe di iniziare col piede giusto una settimana complicatissima per le Fenici che si troveranno ad affrontare prima un lanciatissimo Chievo, nel turno infrasettimanale, e poi il Desenzano. Nella giornata di ieri la Varesina ha salutato Gabriele Cagia, difensore che proseguirà la stagione alla Sestese.

CASTELLANZESE – VIGASIO

Dopo la vittoria pesantissima in casa del Club Milano la Castellanzese è attesa da un altro importantissimo scontro salvezza. Al “Provasi” arriva il Vigasio formazione veronese attualmente quindicesima con 23 punti, tre in meno rispetto ai neroverdi. I biancocelesti arrivano da un momento molto complicato perché nelle ultime cinque partite ne hanno vinta una soltanto. Questa striscia non positiva ha portato all’esonero dell’allenatore Filippo Damini, per il quale è stata fatale la sconfitta di lunedì nell’altra sfida salvezza contro il Crema. Pertanto nella sfida contro in neroverdi, la compagine veneta sarà guidata per la prima volta da mister Michele Florindo. A Castellanza sarà anche la sfida tra i bomber delle rispettive compagini: per i neroverdi è Mario Chessa con 8 reti, mentre per gli ospiti è Federico Fanini con 7. L’unico precedente tra le due squadre è quello risalente alla gara d’andata con la Castellanzese che vinse a tavolino dopo l’1-1 maturato sul campo.