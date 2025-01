Le Befane a Castellanza scenderanno dal campanile della chiesa San Bernardo

Castellanza si appresta a festeggiare l’Epifania con un appuntamento tradizionale che chiuderà la rassegna “Accendi il Natale” organizzata dall’assessorato alla Cultura della Città di Castellanza. Lunedì 6 gennaio la sezione cittadina del CAI Club Alpino Italiano propone alla chiesa San Bernardo in Castegnate alle 11 dopo la messa delle 10.00, la tradizionale “discesa delle befane dal campanile della chiesa e l’incontro con in bambini”. Si tratta di un appuntamento atteso dalle famiglie, che «si affianca alla festa religiosa dell’Epifania e che conclude gli eventi natalizi – dichiara il vice sindaco reggente Cristina Borroni – un periodo che ha visto la collaborazione della città sia nell’allestimento di alberi e presepi che nella presenza ai numerosi eventi organizzati, a dimostrazione che Castellanza offre molte occasioni ai suoi cittadini grazie all’impegno di chi come i volontari del CAI si spende a favore di tutti».

Ad intervenire anche l’assessore a Cultura e Istruzione della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi: «Siamo riconoscenti al CAI – Sezione di Castellanza che continua a organizzare questo momento di allegria e di meraviglia, atteso soprattutto dai bambini. La discesa delle Befane fa ormai parte delle tradizioni natalizie della nostra città ed è sempre bello trovarsi in tanti ai piedi del campanile, col naso all’insù e le note della banda nelle orecchie per festeggiare l’Epifania, che – come dicevano i nostri vecchi – tutte le feste porta via. Verrà inoltre organizzato un banco per la vendita di arance. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Operazione Mato Grosso per il sostegno alle emergenze in America Latina. All’evento parteciperà la Banda cittadina del Corpo Musicale Santa Cecilia. Le bambine, i bambini e tutti i cittadini sono invitati».