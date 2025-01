L’Europa e le sue sfide, Azzate apre il dibattito con il Laboratorio delle Idee

Torna il “Laboratorio delle Idee” con una nuova serie di appuntamenti dedicati al tema dell’Europa. Dopo il successo del primo ciclo di incontri, l’iniziativa prosegue con l’obiettivo di coinvolgere amministratori, giornalisti e cittadini per approfondire argomenti di grande attualità come politica, economia, welfare e transfrontalierismo.

L’obiettivo è creare un dialogo aperto e consapevole che generi anche proposte concrete.

Primo incontro: Giorgio Gori

Il primo appuntamento è fissato per martedì 30 gennaio, alle ore 21:00, nella Sala Consiliare di Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani. Protagonista della serata sarà l’europarlamentare Giorgio Gori, vicepresidente della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, intervistato dal giornalista Andrea Della Bella di Malpensa24.

Il ciclo di incontri proseguirà il 21 febbraio con Letizia Moratti, europarlamentare del Gruppo del Partito popolare europeo, intervistata dal giornalista Tomas Miglierina, ex corrispondente da Bruxelles per RSI Radio. Si prosegue poi con Isabella Tovaglieri e Carlo Fidanza.

«Nel clima della campagna elettorale non c’è stato spazio per approfondire i temi legati all’Europa», spiega il vicesindaco di Azzate Giacomo Tamborini, promotore del “Laboratorio delle Idee”. «Le ricerche dimostrano che metà degli italiani ha un’opinione positiva dell’Unione Europea, ma l’altra metà potrebbe non avere informazioni sufficienti per farsi un’idea completa e forse mancano le occasioni per capire e approfondire. Non c’è, da parte nostra, nessuna intenzione di polarizzare il consenso. Il tema è importante e complesso e vorremmo cercare di trattarlo in maniera approfondito, al di là delle posizione politica dei singoli».

L’obiettivo degli incontri è spiegare quali conseguenze abbiano a livello locale le decisioni prese a Bruxelles: «La politica europea non è avulsa dal nostro contesto. Le scelte europee hanno ricadute dirette, economiche e sociali, sulle nostre comunità. Un esempio chiaro e recente è quello dell’automotive, che ha subito un impatto diretto dalle normative europee».

L’obiettivo degli incontri è chiaro: sensibilizzare i cittadini su come le decisioni europee possano influenzare la vita quotidiana e stimolare una partecipazione consapevole: «Dobbiamo capire cosa accade sul nostro territorio quando si vota a livello europeo – conclude Tamborini –. È un modo per agire con consapevolezza, sia come cittadini che come amministratori».