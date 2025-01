“Lombardia è musica”, riconoscimento a Matilde Lualdi del conservatorio Puccini di Gallarate

Alessia Scilipoti e Pietro Milzani sono i vincitori della quinta edizione del Premio “Lombardia è Musica”, istituito dal Consiglio regionale per scoprire e sostenere i giovani talenti lombardi della musica classica.

Tra le menzioni speciali anche quella all’allieva più giovane, Matilde Lualdi (violino) che al momento del concorso frequentava il conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate, l’unico conservatorio della provincia di Varese.

Sono stati premiati questa mattina nella Sala “Arturo Toscanini” del Teatro alla Scala di Milano.

Il premio, riservato quest’anno alle sezioni fiati e archi, è rivolto agli studenti degli otto conservatori e istituti di studi musicali parificati della Lombardia.

Alessia Scilipoti del conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como nella sezione flauto e Pietro Milzani del conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia nella sezione violino si aggiudicano ciascuno il premio di 5.000 euro.

Ai secondi classificati è stato assegnato un premio di 3.000 euro, mentre l’”assegno” per gli studenti saliti sul terzo gradino del podio è pari a 2.000 euro.

«La musica parla un linguaggio universale capace di rivolgersi a tutti, senza distinzioni, ha la forza dirompente di mettere in connessione le persone, di interpretare il nostro mondo. Per questo è un aspetto fondamentale nella crescita di un ragazzo e merita di essere sostenuta dalle istituzioni. È questo il senso del Premio ‘Lombardia è Musica’ che ha la forza di coinvolgere in un circolo virtuoso gli studenti, le famiglie e le scuole di musica che sono essenziali nella crescita dei giovani musicisti e che abbiamo il dovere di sostenere« ha dichiarato Alessandra Cappellari, consigliere segretario del Consiglio regionale e componente del Comitato promotore che presiede il Premio. «È questo il percorso su cui si sta muovendo con successo da ormai cinque anni ‘Lombardia è musica’ che è una straordinaria opportunità culturale, ma è anche una preziosa occasione per sentirsi comunità».

«Il Premio ‘Lombardia è Musica’ si conferma uno straordinario strumento per promuovere e sostenere il talento dei giovani musicisti lombardi» ha commentato il consigliere regionale Carlo Borghetti, che nella precedente legislatura è stato promotore del Premio. «Ma non solo. Questo riconoscimento è una sfida di contenuti. Dimostra una cosa che può sembrare scontata, ma che è bene ricordare: qualsiasi progetto culturale non può prescindere dalla qualità delle idee e dall’innovazione. Voglio sottolineare il grande lavoro di regia che mette in rete tra loro enti pubblici come il Consiglio regionale e i Conservatori lombardi contribuendo a creare relazioni, rapporti stabili e strategici tra i vari attori che producono cultura attraverso la conoscenza e la diffusione della musica classica».

I due vincitori, al termine della cerimonia di premiazione si sono esibiti in una breve performance. Alessia Scilipoti (flauto traverso) ha eseguito brani di Georg Philipp Telemann (Fantasia n. 7), Yan Maresz (Circumambulation), Jean Francaix (Suite per flauto solo: Pavane e Allemande), Sigfrid Karg-Elert (Ciaccona da studi op. 107 n. 30) e Ian Clarke (Zoom Tube).

Pietro Milzani (violino), accompagnato dalla pianista Yi-Ling Wu, ha suonato le 5 Mélodies, Op. 35 bis di Sergej Prokofiev e la Faust Fantasy Op. 20 di Henryk Wieniawski.

Vincitori quinta edizione Premio “Lombardia è Musica”

–

Sezione “legni”: flauto, sassofono, oboe e fagotto

Prima classificata Alessia Scilipoti (flauto) del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como.

Secondo classificato Marco Sala (sassofono) del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona.

Terzo classificato Denis Yudin (flauto) del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Menzione speciale all’allieva più giovane Emma Jolanda Chersich (clarinetto) del Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia.

Menzione speciale per la migliore esecuzione di una composizione del repertorio italiano a Denis Yudin (flauto) del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano per il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi.

Finalisti: Francesca Bregoli (Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia), Andrea Baiocco (Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo), Francesco Mironi (Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova) e Giovanni Roberto Riva (Conservatorio “Giacomo Pucccini” di Gallarate)

Sezione “archi”: violino e viola

Primo classificato Pietro Milzani (violino) del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia.

Secondo classificato Leonardo Morosini (viola) del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como.

Terzo classificato Gianmarco Andreoli (violino) del Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia.

Menzione speciale all’allieva più giovane Matilde Lualdi (violino) del Conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate (VA).

Menzione speciale per qualità interpretativa dell’esibizione a Luca Alberto Kaufman del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano

Finalisti: Anna Maria Fiore (Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova) e Savhanna Tuoni (Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo)