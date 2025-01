Macchie scure sulla pelle: le cause principali e cosa fare

La comparsa di macchie scure sulla pelle è un problema piuttosto comune e può interessare uomini e donne di qualsiasi età. Le cause alla base della loro comparsa sono molteplici e vanno dal normale invecchiamento della pelle all’azione dei raggi solari.

Nella maggior parte dei casi, risultano del tutto innocue e possono essere ridotte o eliminate attraverso l’applicazione di specifici trattamenti anti macchie viso e corpo. In presenza di macchie che tendono a mutare rapidamente o che risultano anomale per spessore, colore, dimensione o forma, è però sempre consigliabile consultare il prima possibile il proprio medico curante per scongiurare la presenza di tumori della pelle e, nel caso, intervenire il prima possibile.

Di seguito andremo a scoprire quali sono le cause principali della comparsa di questi inestetismi cutanei e che cosa fare per prevenirne la comparsa e trattarli se già presenti.

Macchie scure sulla pelle: le cause principali

Tra le principali cause della comparsa di antiestetiche macchie scure sulla pelle rientra l’esposizione ai raggi UV. Sebbene l’esposizione al sole possa offrire numerosi benefici, quando eccessiva o effettuata senza le dovute protezioni può causare non pochi problemi alla pelle, come, per l’appunto, la comparsa di macchie scure. In questo caso, le macchie hanno origine da un accumulo eccessivo di melanina in alcuni punti della pelle.

Anche il normale processo di invecchiamento cutaneo può portare alla loro comparsa, in quanto la pelle, invecchiando, subisce numerose trasformazioni a livello sia di consistenza che di pigmentazione. Le macchie dell’età, presenti non solo sul viso, ma anche su braccia e mani, sono causate proprio da irregolarità della pigmentazione.

Altra causa molto comune della comparsa di macchie scure sono gli squilibri ormonali, tipici, ad esempio, della gravidanza, ma anche derivanti dalle terapie ormonali sostitutive o dell’assunzione di contraccettivi orali. In questo caso si parla più propriamente di melasma.

Tra le rimanenti cause dell’apparizione di macchie sulla pelle rientrano infine i fattori genetici predisponenti, le lesioni cutanee e le infiammazioni, e l’assunzione di farmaci che, rendendo la pelle più sensibile ai raggi solari, aumentano la possibilità che si formino antiestetiche macchie solari.

Prevenire ed eliminare le macchie sulla pelle

Il primissimo passo da compiere per ridurre la comparsa di macchie consiste nell’esporsi in modo corretto ai raggi solari. In particolare, è sempre consigliabile evitare le ore centrali della giornata e utilizzare creme con un SPF adeguato al proprio tipo di pelle e alla stagione. Utile inoltre indossare indumenti protettivi e prestare particolare attenzione se si assumono alcuni tipi di farmaci.

Laddove le macchie fossero già comparse, sarebbe possibile intervenire con prodotti esfolianti e cosmetici schiarenti, come quelli proposti da Eco Bio Boutique, sempre abbinati a una beauty routine completa e finalizzata a mantenere la pelle sana, luminosa, idratata ed elastica.

In alternativa, soprattutto in presenza di macchie molto scure e difficili da eliminare con i normali trattamenti cosmetici, è possibile sottoporsi a trattamenti professionali, eseguiti da dermatologi certificati, e consistenti in terapie al laser, microabrasioni e peeling chimici.