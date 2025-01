Medaglie d’onore, pietre d’inciampo e l’incontro con Emanuele Fiano: l’università dell’Insubria celebra la Shoah

L’Università dell’Insubria onora la Giornata della Memoria, nel ricordo delle vittime della Shoah, con la partecipazione agli eventi istituzionali del territorio e con due iniziative.

Lunedì 27 gennaio dalle ore 9.30 al Salone Estense di Varese la rettrice Maria Pierro interviene, con le altre autorità cittadine, all’incontro presieduto dal prefetto Salvatore Pasquariello per la consegna di quattordici medaglie d’onore e la presentazione delle «Pietre di inciampo»; durante la mattinata, la riflessione sul tema «Pensare Auschwitz» è affidata al professor Fabio Minazzi, docente di Filosofia teoretica dell’ateneo.

A Como l’Università dell’Insubria propone due importanti eventi con l’ex deputato Emanuele Fiano, autore di libri come «Sempre con me. La lezione della Shoah» e «Ebreo. Una storia personale dentro una storia senza fine». Gli incontri sono organizzati da Antonio Angelucci, professore di Diritto ecclesiastico e canonico del Dipartimento di Diritto economia e culture, per offrire un momento di riflessione e sensibilizzazione su temi fondamentali come la lotta all’antisemitismo.

Venerdì 24 gennaio alle ore 17 è in programma il convegno «Le lezioni della Shoah. Verso la Giornata della Memoria», ospitato nella Biblioteca comunale Paolo Borsellino e moderato dal prorettore vicario dell’Università dell’Insubria Umberto Piarulli, e da Antonio Angelucci.

Alle ore 18.30, nell’aula Studio Edith Stein di via Regina Teodolinda 35bis, si tiene «Dialogo con Emanuele Fiano», in collaborazione con il Redesm, centro di ricerca dell’Insubria su Religioni diritti ed economie nello spazio Mediterraneo, con la cattedra di Diritto ecclesiastico e canonico del Dipartimento di Diritto economia e culture e con la Pastorale universitaria della Diocesi di Como. Introducono e moderano Antonio Angelucci e don Michele Pitino.

A Varese martedì 28 gennaio alle ore 11 l’aula magna del Collegio Carlo Cattaneo ospita il seminario «Cultura ebraica e Shoah» a cura di Stefania Barile e Rossana Veneziano del Centro internazionale Insubrico, nell’ambito della XVI edizione del progetto Giovani Pensatori. Intervengono Patrizia Baldi, responsabile del Settore didattico della Fondazione Cdec di Milano, e Gadi Shönheit, Consigliere nazionale dell’Unione comunità ebraiche italiane.

L’evento sarà a numero chiuso: per partecipare, in presenza o via Teams, sirichiede la prenotazione all’indirizzo sbarile@uninsubria.it.