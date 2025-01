Niente più rotonda sul Sempione, a Casorate si accende la polemica

A Casorate Sempione la realizzazione della tanto discussa rotonda tra il Sempione e via 2 Giugno (zona indiustriale) sembra destinata a rimanere un sogno irrealizzato. La questione è legata al progetto del collegamento ferroviario tra Gallarate e il Terminal 2 di Malpensa, che andrà a occupare l’area inizialmente designata per la rotatoria (nella foto: il cantiere della ferrovia a fine 2024).

Il sindaco Dimitri Cassani ha chiarito che ad oggi l’intervento è ancora nel Piano triennale delle opere pubbliche, ma «verrà eliminato senza necessità di una variante puntuale al Piano di Governo del Territorio». Tuttavia, una possibile nuova rotatoria potrebbe essere realizzata più avanti, previa autorizzazione di Anas e con il sostegno di un finanziamento regionale (e con espropri di terreni privati=).

Le critiche dell’opposizione

L’opposizione non ha tardato a sollevare dubbi sulla gestione delle opere pubbliche. In un comunicato afferma: «Da dieci anni si parla della rotonda da costruire nel Sempione nuovo, anche questo non sarà realizzato per errore commesso quando era possibile presentare le proprie richieste di compensazione per la costruzione della ferrovia» dice Gianluigi Poli per la minoranza.

Inoltre, il comunicato sottolinea come il completamento delle opere pubbliche dipenda da variabili incerte: «A ben guardare quasi tutte le opere, comprese quelle per l’anno 2026, potranno essere realizzate solo se ci saranno sovvenzioni. Se i progetti saranno approvati in breve tempo, se il bando per l’assegnazione della realizzazione delle opere sarà completato in sei mesi». Un duro attacco è rivolto alle promesse dell’amministrazione: «I sogni nel cassetto devono essere calati nella realtà, non si può continuare a proporli illudendo i casoratesi».

L’opposizione punta il dito anche sull’Area Feste: «Non si fa riferimento all’Area Feste, manca un gestore. Sono state realizzate opere che dovevano avere il ruolo di ridare vitalità al paese, ma così non è». Altre domande restano aperte: «C’è da chiedersi come mai non viene citato il parco urbano nell’area dell’ex tintoria Bianchi», ipotizzato in passato.

I numeri del Piano triennale

Secondo il Piano triennale 2025-2027, approvato dalla giunta, sono previsti interventi per un totale di circa 4,9 milioni di euro. Tra le opere principali figurano l’efficientamento energetico della scuola primaria del paese (la spesa più consistente: 2,5 milioni di euro), interventi per lo smaltimento delle acque chiare sulle vie Solferino, Isonzo e Fratelli Bandiera (166.711 euro) e la riqualificazione di via Torino (per 180.000 euro).

Tuttavia, secondo l’opposizione, molti di questi interventi sono subordinati all’arrivo di sovvenzioni e ai tempi burocratici.

La vicenda della rotonda di Casorate Sempione si inserisce così in un contesto più ampio di polemiche sulla gestione amministrativa, dividendo ulteriormente maggioranza e opposizione.