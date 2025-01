Parla del rapporto tra economia e ambiente l’ultima conferenza del ciclo “Niente di questo mondo ci risulta indifferente”

La relazione tra ambiente ed economia sarà il tema dell’ultima conferenza in programma in Salone Estense alle 21 di venerdì 17 gennaio del ciclo “Niente di questo mondo ci risulta indifferente”, organizzato dall’Assessorato alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare in collaborazione con la professoressa Stefania Barile del Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli Studi dell’Insubria. In quest’ultima serata si parlerà di economia in un’ottica generativa capace di produrre impatti sociali, economici e ambientali positivi su un piano anzitutto etico.

Protagonisti della serata, moderata da Stefano Arduini, direttore della testata Vita.it, sono due ospiti d’eccezione: Leonardo Becchetti e Maria Chiara Gadda. Leonardo Becchetti, l’ideatore del filone dell’economia generativa, è professore ordinario di Economia Politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. È inoltre membro del Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché divulgatore in materie economiche, editorialista per il giornale “Avvenire”, promotore attivo di iniziative di economia civile e animatore del manifesto “Piano B”, un gruppo di riflessione composto da esperti impegnati nel rilancio del ruolo della società civile per il benessere e lo sviluppo collettivi.

L’onorevole Maria Chiara Gadda, Vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera, è promotrice e prima firmataria della Legge 166/2016, la cosiddetta “antisprechi”, punto di riferimento legislativo in Italia per l’economia circolare, nonché per numerosi progetti avviati nell’area di Varese.

«Con questo ultimo incontro si chiude un percorso che, approfondendo alcuni aspetti della Laudato si’ grazie a voci autorevoli, ha anche potuto rilevare nella realtà e nell’azione amministrativa possibili risposte al grido che il Papa lancia in termini di equità, giustizia, sostenibilità, tutela dell’ambiente – dichiara l’Assessore Nicoletta San Martino – Quest’anno vogliamo continuare il percorso coinvolgendo altre personalità e approfondendo altre tematiche sempre nell’ottica di un’ecologia integrale realizzata».

Ogni incontro è stato registrato: le videoregistrazioni degli incontri precedenti sono disponibili sul canale YouTube del Comune di Varese. In particolare, per l’incontro di lunedì 23 settembre 2024, dal titolo “Tutto è in relazione” con Chiara Giaccardi e Mauro Magatti il link è questo; per l’incontro di lunedì 18 novembre 2024, dal titolo “Ambiente, persona e responsabilità” con Johnny Dotti e Don Marco Casale il link è questo; per l’incontro di lunedì 9 dicembre 2024 dal titolo “Pianeta terra e bene comune” con Marco Bersanelli e Luca Molinari il link è questo.

L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione con il Centro culturale Massimiliano Kolbe, nonché grazie al sostegno della Cooperativa sociale “Il Granello”, di COOP Lombardia e di Sielco.