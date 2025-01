Pellicini: “Cecilia Sala libera e’ un successo del Governo Meloni”

Grande soddisfazione per il ritorno di Cecilia Sala anche tra le fila della maggioranza in parlamento: «La notizia della liberazione di Cecilia Sala, già in volo dall’Iran verso Roma, non può che riempirci di gioia. Finiscono finalmente le sofferenze per la giovane giornalista italiana e per la sua famiglia – Ha commentato il deputati varesino Andrea Pellicini – Per Giorgia Meloni si tratta di un successo straordinario, che dimostra la sua capacità e la sua influenza a livello internazionale».

Secondo Pellicini: «Il nostro Presidente del Consiglio non si è risparmiata in questa vicenda, compiendo anche un velocissimo ed estenuante viaggio negli Stati Uniti per affrontare la questione con il Presidente eletto Donald Trump ha precisato il deputato varesino – Ancora una volta, Giorgia Meloni e’ stata all’altezza della situazione, risolvendo una vicenda complicatissima e riportando a casa una nostra connazionale».