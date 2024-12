La giornalista Cecilia Sala è stata arrestata in Iran

La giornalista Cecilia Sala è stata arrestata giovedì 19 dicembre a Teheran. È ora in una cella d’isolamento nella prigione di Evin, dove vengono detenuti dissidenti iraniani e cittadini stranieri.

Sono in corso già da alcuni giorni trattative tra il governo italiano e il governo iraniano per la sua liberazione. Il governo iraniano peraltro non ha ancora formalizzato le accuse contro Sala.

Giornalista del Foglio e autrice del podcast quotidiano Stories su Chora Media, Sala nei giorni scorsi aveva raccontato storie sul patriarcato in Iran e aveva approfondito la vicenda della comica iraniana Zeinab Musavi, che è stata arrestata dal regime per gli sketch di uno dei suoi personaggi. Aveva ino anche con Hossein Kanaani, uno dei fondatori delle Guardie rivoluzionarie, articolazione dello Stato iraniano che compie attività dentro al Paese e che coordina anche le milizie sciite all’estero.

La notizia è stata diffusa anche da Chora Media con una nota: “Rendiamo pubblica questa terribile notizia solo ora perché le autorità italiane e i genitori di Cecilia ci avevano chiesto di stare in silenzio, un silenzio che si sperava avrebbe portato a una rapida liberazione. Che purtroppo non c’è ancora stata. Cecilia era partita il 12 dicembre da Roma per l’Iran con un regolare visto giornalistico e le tutele di una giornalista in trasferta. Aveva fatto una serie di interviste e realizzato tre puntate del podcast Stories di Chora News. Sarebbe dovuta rientrare a Roma il 20 dicembre, ma la mattina del 19, dopo uno scambio di messaggi, il suo telefono è diventato muto”.

La vicenda è stata resa nota dopo che Sala ha potuto incontrare l’ambasciatrice italiana in Iran Paola Amadei, nella mattina del 27 dicembre.