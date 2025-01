Raccontare il mestiere del pastore itinerante

Walter Capelli, in un nuovo video, racconta la storia di Eddy il pastore.

Eddy è un uomo innamorato del suo lavoro, un pastore che lungo il suo percorso diffonde conoscenza e raccoglie esperienze, confrontandosi con altre persone che, come lui, si impegnano quotidianamente per passione, naturalmente imparando e creando informazioni su un mestiere che lentamente sta perdendo tutto questo.

Nel nuovo video esploreremo insieme il mondo di Eddy e della pastorizia attraverso gli scatti del fotografo Mario Baratelli (che si è accostato con rispetto e su tempi lunghi) e la testimonianza del giovane appassionato studioso Pietro Meazza.

Ecco qui il video completo: