Scade il 20 gennaio 2025 il termine per iscriversi al concorso del Comune di Luino dedicato a Vittorio Sereni

Scade il 20 gennaio 2025 la possibilità di iscriversi al concorso “Leggere la poesia di Vittorio Sereni e…” 1° edizione di “Un percorso di lettura e scrittura sulle tracce di Vittorio Sereni” 2024/2025.

Possono partecipare classi e studenti di ogni ordine di scuola dei comuni della Comunità Montana Valli del Verbano. I docenti potranno iscrivere ragazze e ragazzi, individualmente o con l’intera classe, compilando il seguente modulo on line

Per partecipare al concorso non è necessario che i docenti abbiano seguito il percorso di formazione.

Promotore dell’iniziativa è il Comune di Luino (Assessorati all’istruzione, alla cultura e Archivio Vittorio Sereni) in collaborazione con le scuole di Luino (l’Istituto comprensivo statale “B. Luini”, il Liceo scientifico “V. Sereni” e l’Isis “Città di Luino – C. Volonté”), con il patrocinio del Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione dell’Università degli Studi di Torino.

“Quale assessora all’istruzione del Comune di Luino” sottolinea Antonella Sonnessa “sono particolarmente felice dell’iniziativa che mira a far conoscere e riscoprire il poeta Vittorio Sereni e il suo particolare legame con la nostra città e il lago Maggiore. Finita la prima parte, la formazione per i docenti, alla quale ho in parte partecipato, mi sento di ringraziare tutte le pregevoli relatrici che ci hanno trasmesso entusiasmo e conoscenza. Si apre ora la seconda parte, la partecipazione al bando che, mi auguro, riscuota una grande partecipazione da parte degli insegnanti e dei loro studenti”.

Siamo infatti alla seconda fase del percorso. Nella prima parte, tra ottobre e dicembre 2024, circa 80 docenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I e II grado del territorio hanno partecipato al percorso di formazione, dedicato alla poesia di Sereni. Le relatrici Francesca D’Alessandro, Paola Baioni, Barbara Colli, Eliana Frigerio, Alessandra Cussa e Alessandra Sala hanno offerto molteplici spunti per i percorsi che si potranno fare in classe.

Ricordiamo che il tema di quest’anno è “il vento”, presente in numerose poesie, anche ‘luinesi’, di Sereni. Gli elaborati potranno essere di qualsiasi forma, l’unica richiesta è che possano essere convertibili in formato digitale, in modo da poter essere inviati tramite mail o tramite il canale digitale che verrà indicato. Dovranno essere consegnati entro il 29 aprile 2025 secondo le modalità che saranno rese note e pubblicate sul sito

La premiazione è prevista alla fine del mese di maggio 2025 in orario mattutino al fine di permettere la partecipazione dei docenti e delle classi premiate. Al riguardo, a tempo debito, si comunicheranno ulteriori dettagli organizzativi.

I premi, consistenti in libri, saranno assegnati da una giuria qualificata. I premi assegnabili sono complessivamente dodici: tre premi per ogni ordine di scuola. Si potrà decidere l’aggiunta di premi in caso di menzioni speciali.