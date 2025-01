Sostieni “La Via delle Api” e scopri i segreti del miele con un corso di cucina e barbecue

Le api sono supereroi silenziosi del nostro ecosistema, ma purtroppo stanno affrontando momenti difficili. Tra cambiamenti climatici, pesticidi e parassiti, la loro sopravvivenza è a rischio, eppure non possiamo fare a meno del loro lavoro fondamentale per la natura. La Via delle Api nasce per sensibilizzare tutti sull’importanza di questi piccoli impollinatori e, soprattutto, per raccontare il loro incredibile mondo. Ma vogliamo fare di più: ti invitiamo a diventare parte di questa progetto con una deliziosa ricompensa!

Se sostieni il nostro crowdfunding (CLICCA QUI), oltre a contribuire alla realizzazione di un percorso educativo, avrai l’occasione di partecipare a un corso di cucina e barbecue con miele che ti farà scoprire nuovi sapori e imparare i segreti del miele in cucina.

Miele in cucina: un mondo di sapori da scoprire

Sì, hai capito bene! Immagina di glassare costine di maiale, alette di pollo e pesche alla griglia usando il miele… Un vero e proprio party per il palato. Durante il corso, esplorerai i diversi usi del miele in cucina, scoprendo come rendere ogni piatto più goloso e originale.

La Via delle Api partirà dalla stazione di Castronno e si snoderà tra i boschi, fino ad arrivare al giardino di Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, dove i visitatori potranno scoprire i segreti delle api e imparare a prendersene cura.

Non perdere l’occasione di unire passione, sostenibilità e gusto. Sostieni il progetto su IdeaGinger e preparati a scoprire il mondo del miele come non l’hai mai visto.