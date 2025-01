Spaccata in un bar di Busto Arsizio. Ladro in bicicletta scappa con il fondo cassa

Sfonda la vetrina di un bar in largo Giardino e arrraffa il fondo cassa prima di scappare in sella ad una bicicletta. È stato un brutto risveglio quello vissuto dal proprietario del Jem Cafè che questa mattina, lunedì, ha trovato la vetrina del locale distrutta.

I danni procurati dal ladro sono certamente maggiori rispetto ai soldi prelevati dalla cassa, tuttavia i carabinieri di Busto Arsizio, intervenuti sul posto, stanno ancora quantificando il bottino.

Il ladro, come è stato possibile vedere dalle telecamere di sorveglianza, è scappato in bicicletta ma potrebbe essere già noto ai militari. Dalle prime indagini sembra che possa trattarsi della stessa persona che lo scorso 18 gennaio ha colpito tre attività in serie a Legnano, sempre sfondando le vetrine.