Studenti del “Fermi” di Castellanza mettono in pratica la conoscenza delle lingue al Campaccio

Il nuovo anno inizia in modo promettente per due studentesse del liceo Linguistico Potenziato “E. Fermi” di Castellanza, che hanno inaugurato il 2025 collaborando ad un grande evento internazionale, dedicandosi alla buona riuscita della 68° edizione del Campaccio Cross Country. Elena Mindrescu e Yasmine Nazih di 4° Liceo Linguistico hanno infatti messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze linguistiche.

I responsabili dell’evento erano operativi da mesi per organizzare le gare della storica competizione

sangiorgese, disputatesi dal 5 al 6 gennaio.

In particolare, quest’anno è stato realizzato un pregevole programma di sostenibilità, sintetizzato in un documento, la Guida all’Atleta Sostenibile che, insieme alla Lettera di Benvenuto agli Atleti è stata messa a punto anche grazie al lavoro delle due alunne. Trattandosi di una gara internazionale, è stato infatti necessario svolgere un attento lavoro di traduzione verso la lingua inglese e francese.

Inoltre, le studentesse hanno svolto mansioni di accoglienza e front office durante i due giorni dell’evento, dimostrandosi affidabili e disponibili. Un evento che ha visto la partecipazione di campioni olimpionici del calibro di Nadia Battocletti, medaglia d’argento a Parigi 2024. Vacanze all’insegna dell’arricchimento cultuale e umano per Elena e Yasmine, che hanno potuto usare a livello pratico le competenze linguistiche acquisite a scuola, indispensabili per comunicare con persone

provenienti da tutto il mondo. «Questo tipo di esperienze – commenta la scuola – permette agli studenti di sentirsi fieri delle proprie capacità ed avere a cuore l’oggetto dei propri studi. L’acquisizione delle lingue, in particolare, va di pari passo con le molteplici occasioni che la scuola propone per poterle applicare».