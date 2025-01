Tentano il furto all’Esselunga di Sesto Calende ma cadono dal soffitto: feriti nella notte due giovani

Trambusto, baccano, poi le urla e le sirene. Risultato: due ragazzi di origini straniere, nordafricani, finiti con le ossa rotte al pronto soccorso e con una denuncia a piede libero che pende per tentato furto aggravato.

La notte movimentata di Sesto Calende è cominciata che non erano ancora la 4.30 di domenica quando diversi mezzi coordinati dal 112 hanno raggiunto la zona di via Vittorio Veneto, in particolare nei pressi dell’Esselunga. Qui le prime ambulanze ad arrivare, vale a dire i mezzi di soccorso del Cva di Angera e dell’Sos di Azzate hanno trovato due ragazzi feriti per le cadute dall’alto: si erano arrampicati sul tetto del supermercato con l’intento di rubare e sono però caduti a terra da diversi metri.

Sul posto, viste le condizioni dei feriti, è arrivata anche un’automedica con a bordo un rianimatore: il personale sanitario ha visitato i due, immobilizzati per sospette fratture e una volta stabilizzati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto hanno operato i militari della Compagnia di Gallarate, Stazione di Sesto Calende, che hanno effettuato i primi rilievi da cui sarebbe emerso il tentativo di furto non andato a buon fine. I due, 21 e 23 anni, sono stati denunciati a piede libero.