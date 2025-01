Tiro a segno di Legnano in lutto per la scomparsa di Oreste Roveda

Si svolgeranno domani, sabato 25, alle 14.30, nella chiesa di Caronno Pertusella le esequie di Oreste Roveda, legnanese che si è particolarmente distinto nella Unione Italiana Tiro a Segno. 84 anni, Roveda è considerato “storico riferimento della UITS a tutti i livelli e in diversi decenni di encomiabile e appassionato impegno sul territorio nazionale”. Come ricorda il sito ufficiale della UITS, “Roveda nel 1968 si era tesserato ufficialmente per il TSN di Legnano diventando poi Delegato UITS sul territorio e successivamente allenatore di pistola ad aria compressa, pistola automatica e pistola sportiva dal 1970 al 1985, nei centri federali di Tirrenia e Civitavecchia. Nel 1990 era diventato a tutti gli effetti uno dei consiglieri del TSN di Legnano. Dieci anni dopo, nel 2000, aveva assunto un nuovo incarico: quello di presidente del Comitato Regionale della Lombardia diventando nei successivi 10 anni anche membro della Commissione Nazionale Poligoni (2005) e membro dell’albo Collaudatori Poligoni (dal 2010 al 2013)”.(Foto dal sito UITS, credits Marco Massetti)

Ricordiamo inoltre che Roveda, durante la sua carriera da tecnico e dirigente, aveva ricevuto riconoscimenti prestigiosissimi come la Medaglia d’Oro della UITS, la Stella d’Argento del CONI per meriti sportivi (1998) e la Stella d’Oro del CONI per meriti sportivi (2008).