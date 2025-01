Ultimi sette giorni per dare voce a Materia: sostieni il laboratorio di giornalismo

Manca solo una settimana alla chiusura del progetto per un laboratorio per il giornalismo a Materia.

Il 2024 si è chiuso bene e proprio nell’ultimo giorno dell’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati: oltre cento sostenitori e siamo ben sopra i novemila euro. Una cifra che ci consentirà di acquistare tutti i materiali per l’attività di podcasting e avviare la web radio. Qui il link per sostenere anche tu il nostro progetto

Il crowdfunding, come andiamo raccontando da tempo, non ha solo una finalità economica. È una straordinaria occasione per la costruzione di una community e anche questo progetto lo ha confermato.

L’adesione di tante realtà editoriali ci dà energia e al tempo stesso sentiamo una bella responsabilità. Abbiamo raggiunto molte parti d’Italia con la partecipazione di singoli soggetti e di realtà collettive come alcune testate. Tra loro diversi direttori e anche Carlo Bartoli, il Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

Sappiamo bene quanto da anni il settore editoriale faccia fatica, soprattutto sul piano della sostenibilità. Il calo delle copie, ma ora anche dei lettori nella dimensione digitale, unita a un crescente parziale disinteresse per le notizie come riportato da autorevoli report, non è più una novità. Tutti però sappiamo altrettanto bene come il giornalismo sia essenziale per la democrazia e lo sviluppo dei territori come delle intere nazioni. Sappiamo anche quanto il giornalismo sia scomodo. Sono centinaia le giornaliste e i giornalisti uccisi nell’ultimo anno. La vicenda di Cecilia Sala e del suo assurdo arresto conferma ancora di più quanto la nostra professione sia sotto scacco. Conosciamo bene Cecilia perché è stata una delle protagoniste a Glocal, il festival del giornalismo organizzato da Varesenews. In questo momento ci uniamo alla richiesta della sua immediata scarcerazione.

Tutte queste ragioni fanno comprendere le difficoltà di muoversi con fiducia e serenità in un panorama sempre più complesso. Non abbiamo la presunzione di credere che un progetto come il nostro sia una risposta, anche se siamo convinti che Materia sia uno stimolo per tutti noi. Dove il noi non è legato solo a VareseNews e a chi ci lavora, ma a tutti. Materia è un prototipo che indica quanto sia possibile cercare soluzioni e progettualità nuove. Non è solo un luogo, ma una visione, un’affermazione di valori e competenze che acquista ancora maggiore energia grazie alla condivisione.

Manca una settimana e ognuno di noi può portare ancora un contributo, che sia di idee, di proposte, di critica e perché no… anche economico per rendere ancora più solido il nostro progetto.