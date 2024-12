Insieme per il futuro del giornalismo: sostieni Materia

Dalla Val d’Aosta con Aostasera alla Sicilia con Tp24, passando per il Piemonte con Quotidiano Piemontese, la Toscana con Il Giunco, la Calabria con Catanzaro Informa, la Campania con Unico settimanale e la Puglia con il gruppo dei Live: sono solo alcuni dei giornali locali che hanno scelto di sostenere Materia, il nuovo laboratorio dedicato al giornalismo.

Il progetto, lanciato da VareseNews, si propone come un punto di riferimento per chi vuole riflettere e sperimentare sull’ecosistema dell’informazione. Quasi cento sostenitori hanno già aderito alla campagna di crowdfunding, ma l’obiettivo è ambizioso: costruire una comunità ancora più ampia, che abbracci sia le realtà locali sia figure di spicco del panorama giornalistico.

Tra chi ha deciso di sostenerci, il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli e la direttrice di Chora Media Francesca Milano. Ma anche tre innovatori significativi come Donata Columbro, Michele Mezza e Alberto Puliafito, oltre a vecchi amici di VareseNews come Sergio Maistrello, Francesco Costa e Luca Sofri. E poi testimonial come Mario Calabresi, Pier Vittorio Buffa e tanti altri.

Da tredici anni, con il festival Glocal, VareseNews esplora i grandi temi del giornalismo e della comunicazione. Ora, con Materia, l’obiettivo è alzare il livello del confronto, favorendo progetti concreti e innovativi per rispondere alle sfide di un mondo sempre più iperconnesso. Materia non sarà solo uno spazio fisico, ma un laboratorio dove si incontreranno giornalisti, studenti e appassionati, per costruire un nuovo futuro per l’informazione.

Partecipare è semplice: basta visitare la pagina del progetto su IdeaGinger (clicca qui) e contribuire, anche con una piccola donazione. Ogni supporto conta, per dare forza a un’iniziativa che mette al centro comunità, relazioni e storie da raccontare.

