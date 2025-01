Un viaggio nella scrittura millenaria degli antichi egizi, appuntamento a Varese con il curatore del museo egizio di Torino

Un viaggio nella scrittura millenaria degli antichi egizi. Venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 18:15, Villa Mirabello ospiterà la conferenza “Decifrare i geroglifici” con Alessandro Roccati, professore emerito di Egittologia dell’Università di Torino e già curatore del Museo Egizio di Torino.

L’incontro, parte del ciclo “Incontri di mondi lontani”, offrirà una riflessione su come l’umanità sia riuscita, dopo secoli, a riscoprire e interpretare una delle scritture più antiche del mondo, inventata oltre 5.000 anni fa. Roccati, che ha collaborato con studiosi di fama internazionale come Vivian Davies del British Museum, ripercorrerà le tappe della decifrazione, con particolare riferimento alle iscrizioni che hanno permesso di ricostruire le vie carovaniere nel deserto orientale, identificate grazie alle ricerche sul campo dei fratelli Castiglioni.

La conferenza approfondirà anche i motivi per cui la chiave di lettura dei geroglifici si è persa per secoli e le sfide che la scrittura egizia continua a rappresentare per gli studiosi. Un’occasione unica per avvicinarsi a un mondo distante migliaia di anni, ma ancora oggi capace di affascinare con le sue testimonianze scritte.

L’incontro si inserisce nell’ambito della mostra “Incontri di mondi lontani”, visitabile a Villa Mirabello fino al 1° giugno 2025, che celebra le esplorazioni dei fratelli Castiglioni con un percorso espositivo ricco di reperti e documenti storici.

Per maggiori informazioni: www.museivarese.it.