Uyba contro Chieri: duello del mercoledì che vale il sesto posto

Turno infrasettimanale atteso, delicato e interessante quello che attende la Uyba Volley Busto Arsizio che mercoledì 15 gennaio (dalle 20.30) ospiterà in viale Gabardi la Fenera Chieri. Lombarde e piemontesi arrivano infatti all’appuntamento appaiate al sesto posto in classifica con 29 punti, uno in meno di Bergamo, e quindi chi vince il match guadagna terreno sulla diretta avversaria.

Per la Eurotek non è questo il momento migliore: le Farfalle hanno perso nettamente a Firenze contro Scandicci, colpite da acciacchi e influenza, e sono tornate domenica a tarda notte dal capoluogo toscano, quindi con poco tempo per preparare la gara con Chieri. Le ragazze di Bregoli però sono scivolate a loro volta, in casa con Perugia, un disco rosso inatteso che ha complicato i piani delle torinesi.

Per l’occasione coach Barbolini conta di recuperare più o meno al meglio Laura Künzler: la schiacciatrice svizzera ha rimesso piede in campo per qualche minuto a Scandicci ma è destinata a giocare una larga fetta del match della E-Work Arena, tanto più che nel frattempo Busto ha ceduto Ana Karina Olaya (in Toscana ha giocato Frosini in posto-4).

Se Künzler sarà in buona forma, Busto schiererà il sestetto consueto (diagonale Boldini-Obossa, Sartori-Van Avermaet al centro, la svizzera e Piva in banda con Pelloni libero). La Fenera ricca di ex biancorosse scende generalmente in campo con Van Aalen al palleggio e Gicquel opposto, con Zakchaiou e Alberti centrali e la coppia Skinner-Omoruyi schiacciatrici. Altra ex, Ilaria Spirito, nel ruolo di libero.

PARLA PIVA – «Ci troviamo di fronte a un’altra squadra fortissima in questo gennaio molto impegnativo. All’andata la nostra vittoria è stata incredibile e anche per questo credo che Chieri arriverà a Busto Arsizio carica per vendicare quel 3-0. Abbiamo poco tempo per preparare la partita, ma non vediamo l’ora di scendere in campo e sentire ancora il calore della nostra arena».

FORMAZIONI

Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Chieri: 2 Bednarek, 5 Spirito (L), 6 Skinner, 7 Lyashko, 9 Alberti, 10 Van Aalen, 11 Anthouli, 12 Buijs, 13 Gicquel, 14 Rolando, 16 Zakchaiou, 17 Gray, 21 Omoruyi, 22 Guiducci. All. Bregoli.

SERIE A1 – 5a di ritorno (15 gennaio, ore 20,30)



PROGRAMMA: Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Wash4green Pinerolo; Prosecco Doc Imoco Conegliano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia;

Honda Olivero Cuneo – Igor Gorgonzola Novara; Il Bisonte Firenze – Numia Vero Volley Milano (ore 20); Eurotek Uyba Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri; Bergamo – Smi Roma Volley; Cda Volley Talmassons Fvg – Savino Del Bene Scandicci.

CLASSIFICA: Conegliano 48; Scandicci 42; Novara 38; Milano 35; Bergamo 30; BUSTO ARSIZIO, Chieri 29; Vallefoglia 23; Pinerolo 18; Firenze, Perugia 14; Cuneo 11; Roma, Talmassons 10.