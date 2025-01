Varesina e Castellanzese impegnate nel turno infrasettimanale contro Breno e Crema

Mercoledì 15 gennaio alle 14.30 andranno in scena le partite valide per la ventiduesima giornata del Girone B di Serie D. Si tratta del quarto turno infrasettimanale della stagione per Varesina e Castellanzese. Le Fenici giocheranno in trasferta sull’ostico campo del Breno, mentre i neroverdi accoglieranno al “Provasi” il Crema, per un’importantissima sfida salvezza.

BRENO – VARESINA

La Varesina ritorna in campo a pochi giorni dalla bruciante e inattesa sconfitta interna contro il fanalino di coda Arconatese. I ragazzi di mister Marco Spilli sono chiamati a una reazione per cercare di invertire la tendenza negativa delle ultime uscite. Per i rossoblù la vittoria manca da tre partite, infatti dopo il successo casalingo contro la Nuova Sondrio sono seguite due sconfitte, contro Magenta e Arconatese, e un pareggio, quello rimediato contro la Pro Palazzolo. Nella giornata di domenica l’Ospitaletto non ha sbagliato l’impegno casalingo contro il Vigasio e si è portato ora a +10 rispetto alle Fenici, che ora più che guardare al primo posto dovrebbero fare attenzione a ciò che accade alle loro spalle, perché il rischio di finire fuori dalla zona playoff è concreto. Dall’altra parte c’è il Breno protagonista di un ottimo girone di andata durante il quale si è tolto diverse soddisfazioni dando del filo da torcere anche alle prime della classe. Nella partita di andata la squadra allenata da mister Davide Bersi aveva disputato una gara di grande sostanza e sacrificio, che aveva permesso ai granata di tornare da Venegono con un punto importante, frutto dello 0-0 maturato al Varesina Stadium.

CASTELLANZESE – CREMA

La Castellanzese arriva da un prezioso pareggio per 1-1 strappato a Sesto San Giovanni, maturato dopo una grandissima prestazione, malgrado l’inferiorità numerica arrivata ad inizio partita a causa dell’espulsione rimediata dal portiere Salina. Questo punto ha permesso ai neroverdi di tornare a muovere la classifica e di riconquistare un po’ di fiducia in vista di una sfida salvezza da non sbagliare contro il Crema. La squadra di mister Corrado Cotta deve cercare di portare a casa tre punti per dare ulteriore ossigeno alla propria classifica e per ritrovare la vittoria al “Provasi” che manca dal 6 ottobre, quando la formazione neroverde sconfisse la Casatese Merate. Mercoledì a Castellanza arrivano i nerobianchi allenati da mister Matteo Vullo che hanno iniziato il nuovo anno con due vittorie consecutive negli scontri diretti contro Ciliverghe e Fanfulla. In queste prime uscite del 2025 è stato decisivo il bomber Akammadu, l’ex attaccante del Certaldo arriva da due doppiette consecutive che gli hanno permesso di salire in testa alla classifica marcatori a quota 14 gol, uno in più di Marco Bertoli della Varesina. Nella sfida di andata la formazione neroverde si impose al “Voltini” per 1-0, grazie ad un gol di Mario Chessa su rigore nel recupero.