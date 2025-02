A Materia una serata con Tracciaminima per parlare di turismo lento

Continuano gli eventi a Materia, e come ormai da tradizione il lunedì si parla di viaggi. Se la settimana scorsa a fare da protagonista è stata l’Islanda (leggi qui), la sera del 24 febbraio ci ha portato a mete più prossime, in particolare al Lago Maggiore.

Elia Origoni, Carerina Salvo e Simone Foscarini di Tracciaminima hanno raccontato com’è nata la loro esperienza di cammino e la realizzazione della mappatura del Lago Maggiore. Tutto parte nel 2020, quando con anche Mattia Gadda e Ambra Molinari si sono messi in cammino: «Subito dopo il covid c’era la voglia di riscoprire il territorio e di riunione i legami e le persone attraverso il cammino», raccontano.

Da quel momento in poi il progetto prende una via sempre più concreta.

Per i due anni consecutivi grazie a finanziamenti europei under 30 è stata fatta una prima mappatura del lago, fino ad arrivare a contare 11 tappe per 230 km. Passando per la Lombardia, Piemonte e Canton Ticino, la missione iniziale rimane sempre la stessa: includere quante più persone possibili.