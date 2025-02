Un viaggio tra vulcani e aurore boreali: Materia fa il tutto esaurito per la serata sull’Islanda

Ancora una volta, il pubblico di Materia ha risposto con entusiasmo, riempiendo ogni posto disponibile per la serata dedicata all’Islanda, un viaggio attraverso il fascino di una terra in continuo mutamento. L’evento, moderato da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, ha visto la partecipazione di Andrea Fellini, Marianna Buschi e Leonardo Piccione, quest’ultimo in collegamento dall’Islanda, che hanno condiviso le loro esperienze e riflessioni su un Paese dalla natura estrema e dal forte impatto emotivo.

«L’Islanda è un territorio poco densamente popolato – ha spiegato Giovannelli – con una concentrazione significativa nella capitale Reykjavik. Il resto del paese è attraversato da un’unica strada che permette di circumnavigarlo, offrendo una successione di scenari sempre diversi. Per conoscerla davvero, servono più viaggi o lunghi periodi di permanenza.»

Dal collegamento in diretta dall’Islanda, Leonardo Piccione ha descritto il rapporto tra la popolazione e il territorio, in particolare il rischio legato ai vulcani: «Oggi la situazione è molto calma, ma qui si vive sempre con la consapevolezza che la terra può cambiare in qualsiasi momento. Non è mai l’uomo ad avere l’ultima parola, ma la natura stessa».

L’Islanda non è solo terra di ghiaccio e fuoco, ma anche di emozioni uniche. Marianna Bruschi ha raccontato il suo legame profondo con l’isola: «I colori, gli odori, il silenzio… l’Islanda regala un’esperienza immersiva. Chi la vive si trasforma in un cacciatore di cieli, di aurore boreali».

Dopo quindici anni dal suo primo viaggio in Islanda, Andrea Fellini ha invece raccontato i cambiamenti del paese, sottolineando il rapporto “complesso” con il turismo: «L’Islanda ha bisogno dei visitatori, ma al tempo stesso ne è stata in parte compromessa. Tuttavia, per chi sa cercare, restano ancora luoghi autentici e spettacolari».

Ma l’Islanda non è solo natura e paesaggi incontaminati, è anche un paese ricco di tradizioni e curiosità, come ha raccontato Leonardo Piccione, soffermandosi sulla passione degli islandesi per la liquirizia, un tempo usata come alternativa economica allo zucchero e oggi diventata un prodotto amatissimo, tanto da essere spesso abbinata al cioccolato, con varianti che vanno da quelle ricoperte di cioccolato fino alla liquirizia salata, un’abitudine nata per necessità e poi trasformata in una tradizione radicata.

