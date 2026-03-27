Tutti gli eventi di aprile a Materia
Un mese ricco di incontri, spettacoli, libri, musica e momenti di confronto. Dalla letteratura alla montagna, dal teatro all'attualità, dal fotogiornalismo ai viaggi. Il programma completo degli appuntamenti a Materia ad aprile
Aprile si apre a Materia con un calendario ricco di appuntamenti che attraversano linguaggi e temi diversi. In programma incontri, musica, teatro e presentazioni che spaziano dall’attualità al racconto del territorio, con ospiti e proposte pensate per un pubblico eterogeneo.
IL PROGRAMMA
Mercoledì 1 aprile
Ore 21
Fotogiornalismo. Quando l’immagine diventa voce
Il fotogiornalismo come testimonianza e memoria: un percorso visivo che parte dal fotoreportage da Gaza per aprirsi ad altri scenari del mondo contemporaneo. Intervengono Claudio Argentiero (AFI) e Paolo Patruno, curatore della mostra e referente dei fotografi palestinesi. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Giovedì 2 aprile
Ore 18:30
Gialli manageriali, romanzi erotici e romance imprenditoriali
Lucia Fanelli racconta la “Letteratura Aziendale”: le storie di due imprenditori diventano il filo narrativo per leggere, con leggerezza e ironia, un affresco del nostro tempo. Dialoga con l’autrice Roberto Della Casa. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Ore 21
V° Caimanight – Viaggiare low-cost negli USA è possibile?
Un foto-racconto tra trekking in California, paesaggi iconici e consigli pratici per contenere i costi senza rinunciare all’avventura. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Venerdì 3 aprile
Ore 21
Solco Libero: discoforum su Nursery Cryme
Una serata di ascolto e analisi condivisa dedicata ai Genesis, tra aneddoti e dettagli di uno dei dischi più amati degli anni Settanta. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Martedì 7 aprile
Ore 21
Dietro la notizia
Spettacolo di improvvisazione teatrale ispirato a notizie reali proposte dal pubblico, tra comicità e colpi di scena. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Mercoledì 8 aprile
Ore 21
The Wonder: il giorno in cui ho perduto me stessa
Proiezione del documentario e dialogo con i registi, in avvicinamento al Festival della Meraviglia di Laveno Mombello. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Giovedì 9 aprile
Ore 21
Piumini e catene. Storie di maranza
Un incontro per raccontare e comprendere una delle realtà più discusse delle città contemporanee, tra cronaca e analisi. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Venerdì 10 aprile
Ore 21
Anita Camarella & Davide Facchini: “Silence Digger”
Concerto tra musica originale e radici della tradizione irlandese e americana. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Lunedì 13 aprile
Ore 21
Lombardia in bicicletta
Presentazione di una guida dedicata ai percorsi ciclabili della regione, tra ciclovie, itinerari storici e turismo lento. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Martedì 14 aprile
Ore 21
Spiegami – Raccontare la musica oggi
Un confronto sul giornalismo musicale tra riviste, web, social e intelligenza artificiale. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Mercoledì 15 aprile
Ore 21
Senza consenso. Vite, solitudini e tribunali nell’era digitale
Un racconto, attraverso casi reali, su come social e app stiano cambiando relazioni e conflitti. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Giovedì 16 aprile
Ore 21
Conservare l’umanità in tempo di guerra
Letture e testimonianze dedicate alle emergenze umanitarie, con musica dal vivo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Venerdì 17 aprile
Ore 21
DoveSiCanta
Una serata partecipativa in cui il pubblico diventa protagonista, cantando insieme. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Sabato 18 aprile
Ore 16:00 / 18:30
L’arte che cammina
Mostra dei lavori degli studenti, seguita da musica e momento conviviale. Ingresso libero
Lunedì 20 aprile
Ore 21
Attraverso il limite, visioni di passione e silenzio
Un progetto artistico che rilegge il Sacro Monte tra fotografia e installazione. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Martedì 21 aprile
Ore 21
Dai cinque cerchi all’Acinque Arena
Una serata dedicata al curling, tra racconto sportivo e testimonianze. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Mercoledì 22 aprile
Ore 21
L’ambientalismo in Italia: come è adesso e dove potrebbe andare
Un confronto sulle prospettive e le criticità del movimento ambientalista. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Giovedì 23 aprile
Ore 21
Cent’anni di Dario Fo, il giullare ribelle
Un racconto dedicato alla figura di Dario Fo tra teatro, impegno civile e memoria. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Venerdì 24 aprile
Ore 21
Presto occuperemo il paradiso
Una serata tra letteratura e musica ispirata agli anni Settanta. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Lunedì 27 aprile
Ore 21
Dieci anni in cammino: da casa a Roma
Un incontro dedicato alla Via Francisca del Lucomagno e al valore dei cammini. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Martedì 28 aprile
Ore 18
L’abbraccio – Ernesto Masina
Un racconto epistolare che esplora relazioni e sentimenti. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Ore 21
Vado in Africa terra di opportunità
Un incontro sulle prospettive economiche e culturali legate al continente africano. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Mercoledì 29 aprile
Ore 21
Orizzonti ribelli
Un viaggio tra le comunità zapatiste del Chiapas, tra memoria e attualità. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Giovedì 30 aprile
Ore 21
Un amore dentro la storia: Nando dalla Chiesa racconta Emilia
Un racconto personale che attraversa cinquant’anni di storia italiana tra memoria e impegno civile. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
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