Tutti gli eventi di aprile a Materia

Aprile si apre a Materia con un calendario ricco di appuntamenti che attraversano linguaggi e temi diversi. In programma incontri, musica, teatro e presentazioni che spaziano dall’attualità al racconto del territorio, con ospiti e proposte pensate per un pubblico eterogeneo.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 1 aprile

Ore 21

Fotogiornalismo. Quando l’immagine diventa voce

Il fotogiornalismo come testimonianza e memoria: un percorso visivo che parte dal fotoreportage da Gaza per aprirsi ad altri scenari del mondo contemporaneo. Intervengono Claudio Argentiero (AFI) e Paolo Patruno, curatore della mostra e referente dei fotografi palestinesi. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Giovedì 2 aprile

Ore 18:30

Gialli manageriali, romanzi erotici e romance imprenditoriali

Lucia Fanelli racconta la “Letteratura Aziendale”: le storie di due imprenditori diventano il filo narrativo per leggere, con leggerezza e ironia, un affresco del nostro tempo. Dialoga con l’autrice Roberto Della Casa. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Ore 21

V° Caimanight – Viaggiare low-cost negli USA è possibile?

Un foto-racconto tra trekking in California, paesaggi iconici e consigli pratici per contenere i costi senza rinunciare all’avventura. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 3 aprile

Ore 21

Solco Libero: discoforum su Nursery Cryme

Una serata di ascolto e analisi condivisa dedicata ai Genesis, tra aneddoti e dettagli di uno dei dischi più amati degli anni Settanta. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Martedì 7 aprile

Ore 21

Dietro la notizia

Spettacolo di improvvisazione teatrale ispirato a notizie reali proposte dal pubblico, tra comicità e colpi di scena. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Mercoledì 8 aprile

Ore 21

The Wonder: il giorno in cui ho perduto me stessa

Proiezione del documentario e dialogo con i registi, in avvicinamento al Festival della Meraviglia di Laveno Mombello. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Giovedì 9 aprile

Ore 21

Piumini e catene. Storie di maranza

Un incontro per raccontare e comprendere una delle realtà più discusse delle città contemporanee, tra cronaca e analisi. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 10 aprile

Ore 21

Anita Camarella & Davide Facchini: “Silence Digger”

Concerto tra musica originale e radici della tradizione irlandese e americana. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Lunedì 13 aprile

Ore 21

Lombardia in bicicletta

Presentazione di una guida dedicata ai percorsi ciclabili della regione, tra ciclovie, itinerari storici e turismo lento. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Martedì 14 aprile

Ore 21

Spiegami – Raccontare la musica oggi

Un confronto sul giornalismo musicale tra riviste, web, social e intelligenza artificiale. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Mercoledì 15 aprile

Ore 21

Senza consenso. Vite, solitudini e tribunali nell’era digitale

Un racconto, attraverso casi reali, su come social e app stiano cambiando relazioni e conflitti. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Giovedì 16 aprile

Ore 21

Conservare l’umanità in tempo di guerra

Letture e testimonianze dedicate alle emergenze umanitarie, con musica dal vivo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 17 aprile

Ore 21

DoveSiCanta

Una serata partecipativa in cui il pubblico diventa protagonista, cantando insieme. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Sabato 18 aprile

Ore 16:00 / 18:30

L’arte che cammina

Mostra dei lavori degli studenti, seguita da musica e momento conviviale. Ingresso libero

Lunedì 20 aprile

Ore 21

Attraverso il limite, visioni di passione e silenzio

Un progetto artistico che rilegge il Sacro Monte tra fotografia e installazione. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Martedì 21 aprile

Ore 21

Dai cinque cerchi all’Acinque Arena

Una serata dedicata al curling, tra racconto sportivo e testimonianze. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Mercoledì 22 aprile

Ore 21

L’ambientalismo in Italia: come è adesso e dove potrebbe andare

Un confronto sulle prospettive e le criticità del movimento ambientalista. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Giovedì 23 aprile

Ore 21

Cent’anni di Dario Fo, il giullare ribelle

Un racconto dedicato alla figura di Dario Fo tra teatro, impegno civile e memoria. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 24 aprile

Ore 21

Presto occuperemo il paradiso

Una serata tra letteratura e musica ispirata agli anni Settanta. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Lunedì 27 aprile

Ore 21

Dieci anni in cammino: da casa a Roma

Un incontro dedicato alla Via Francisca del Lucomagno e al valore dei cammini. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Martedì 28 aprile

Ore 18

L’abbraccio – Ernesto Masina

Un racconto epistolare che esplora relazioni e sentimenti. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Ore 21

Vado in Africa terra di opportunità

Un incontro sulle prospettive economiche e culturali legate al continente africano. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Mercoledì 29 aprile

Ore 21

Orizzonti ribelli

Un viaggio tra le comunità zapatiste del Chiapas, tra memoria e attualità. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Giovedì 30 aprile

Ore 21

Un amore dentro la storia: Nando dalla Chiesa racconta Emilia

Un racconto personale che attraversa cinquant’anni di storia italiana tra memoria e impegno civile. PRENOTA QUI IL TUO POSTO