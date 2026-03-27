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Viaggiare low-cost negli USA è possibile?

A Materia la quinta “Caimanight”: giovedì 2 aprile Gloria e Pietro del Cai Carnago raccontano il loro trekking in California tra paesaggi iconici e strategie per risparmiare

generica

Viaggiare negli Stati Uniti contenendo i costi, senza rinunciare all’esperienza, è davvero possibile? A questa domanda proverà a rispondere la quinta edizione della “Caimanight” – un ciclo di incontri mensili promossi dalla sezione giovani del Cai Carnago – in programma giovedì 2 aprile alle ore 21 a Materia.

Protagonisti della serata saranno Gloria e Pietro, soci del CAI Carnago, che accompagneranno il pubblico in un foto-racconto del loro viaggio in California. Un itinerario tra paesaggi sconfinati, montagne iconiche e alcuni degli scenari naturali più suggestivi degli Stati Uniti.

L’incontro offrirà non solo il racconto dell’esperienza, ma anche indicazioni pratiche per chi desidera organizzare un viaggio simile. Pur non essendo stato un viaggio propriamente economico, i due escursionisti condivideranno accorgimenti e strategie che hanno permesso di contenere le spese, dimostrando come sia possibile trovare un equilibrio tra avventura e budget.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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