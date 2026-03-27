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Discoforum sui Genesis: a Materia si ascolta “Nursery Cryme”

Venerdì 3 aprile alle 21 torna “Solco Libero” con Marco Tresca: una serata tra ascolto guidato, analisi e confronto con il pubblico

generica

Un grande classico del rock progressivo al centro di una serata di ascolto e analisi condivisa. Venerdì 3 aprile alle ore 21 a Materia torna “Solco Libero” con un discoforum dedicato a Nursery Cryme dei Genesis, tra gli album più rappresentativi degli anni Settanta.

A guidare l’incontro sarà Marco Tresca di VareseNews, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di ascolto attivo e confronto. Non solo musica, ma anche riflessione: il disco verrà “smontato” e ricomposto insieme, a partire dagli spunti liberi del pubblico.

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Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno. 

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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