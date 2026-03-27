Discoforum sui Genesis: a Materia si ascolta “Nursery Cryme”

Un grande classico del rock progressivo al centro di una serata di ascolto e analisi condivisa. Venerdì 3 aprile alle ore 21 a Materia torna “Solco Libero” con un discoforum dedicato a Nursery Cryme dei Genesis, tra gli album più rappresentativi degli anni Settanta.

A guidare l’incontro sarà Marco Tresca di VareseNews, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di ascolto attivo e confronto. Non solo musica, ma anche riflessione: il disco verrà “smontato” e ricomposto insieme, a partire dagli spunti liberi del pubblico.

Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.