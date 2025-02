Ah, l’Ammore.. Serata di narrazioni sceniche in sala Nasca a Castelveccana

L’associazione Parole in viaggio in collaborazione con il Comune di Castelveccana propongono per il 28 febbraio alle ore 21 in sala Nasca un venerdì sera speciale intitolato “Ah, l’Ammore”, con una serie di letture sceniche dedicato al sentimento che più di tutti tocca il cuore: l’Amore. Anzi l’Ammore, come recita la locandina.

La doppia M è perché è un sentimento straordinariamente articolato. “Narreremo di amori in tutte le salse: amore per la Natura, per le Sfide, l’amore tra Uomo e Donna, l’amore delle Madri, l’amore per i Figli. Ce ne sarà per tutti”, garantiscono i narratori di Parole in viaggio.

A fare da unione tra i vari brani la Confessione di un nipote affettuoso.